A divathét idén korábban, még a szezon előtt kezdődött és különleges helyszínek adtak otthont az eseménynek. Miben volt más ez a szervezés?

A 9. Budapest Central European Fashion Weeket (BCEFW) a stratégia és lokáció váltás jellemezte. Az eseményt a nagy divathetek elé ütemeztük be, hogy növeljük a láthatóságot és nem utolsó sorban az értékesítési potenciált. A divatipari forgalmazók, viszonteladók naptárja a szezon során erősen telített, így a milánói, párizsi, londoni és new york-i fashion week előttre, februárra hoztuk az eseményt, hogy a buyerek a teljes beszerzési keretük felett rendelkezve

nagyobb valószínűséggel tudjanak a magyar márkák darabjai közül betárazni.

Az előrehozott időpont egy teljesen új gondolkodást kívánt meg a márkáktól és a szervezőktől egyaránt. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a tervezők sikeresen vették a kihívást és bár egy limitált kollekcióval, de el tudtak készülni a szokásosnál 2 hónappal hamarabb az őszi-téli szettekkel. Ezentúl ahogy említettem, lokációt is váltottunk: két impozáns fővárosi helyszínen, a Királyi Lovardában, illetve a Szépművészeti Múzeumban rendeztük meg a divatbemutatókat.

Azt gondolom, hogy ezekkel a változtatásokkal felül tudtuk múlni a korábbi évek sikereit, úgy, hogy teljes mértékben megmaradt a rendezvény alapvető célkitűzése.

Idén is látványos volt, ahogy a divathét összehozta a divatipar szereplőit:

a tervezőktől kezdve, az influencereken és sajtómunkatársakon át, a divatkutatókig. Egy ilyen találkozó számos kreatív folyamatot, ötletet indíthat el, mindamellett nagyszerű divatos tartalmakat is generált a közösségi médiában is.

Úgy gondolom, a BCEFW márka irányadó lett a régióban, amelyet a követőszámok is igazolnak és egyre népszerűbbek a hazai tervezők. A showkat online több közösségi csatornán is élőben sugároztunk, amely nagyon jó döntésnek bizonyult. A legtöbb bemutató nézettsége 100 ezer fölötti volt, egyes divatbemutatókat pedig 150 ezren néztek élőben a TikTok felületén. A nemzetközi sajtó is élénken érdeklődött az esemény iránt, többek között

az olasz, az ukrán, a cseh és a lengyel Vogue, valamint a lengyel és a szerb ELLE is beszámolt a magyar divathétről.

Fotó: Magyar Divat & Design Ügynökség / HFDA

Melyek az őszi-téli kollekció meghatározó stílusjegyei?

A 21. század első felében elhalványulni látszik a szezonális trendekre való igény, inkább a szubkultúrák, és az egyéniség szerepének felerősödése határozza meg a trendeket. Emellett minden eddiginél gyorsabban kerülnek vissza a korábban már hordott ruhadarabok a divatba. A trendek alakulását manapság a világ, a divatipar feszített tempója és a közösségi média egyaránt befolyásolja.

A 2022/23-as őszi-téli trendek organikusan követték le az előző szezont. A BCEFW kifutóin a magyar és régiós tervezők nagy hangsúlyt fektettek a természetes és semleges árnyalatokra, mint például a tűz és a levelek különböző árnyalatai.

Az év második felében divatban lesznek a modern technikával készült laza kötött pulóverek és ruhák, az elegáns szatén is visszakerül majd a hétköznapi ruhatárunkba.

A hazai tervezők klasszikus és kényelmes kabátokban gondolkodtak a hűvösebb szezonra, sikkes lesz az újragondolt trench coat, a bőrhatású vagy vegán bőrkabát, a blézer klasszikus fekete, barna vagy krém színekben, valamint a vidám mintákat kapott pufidzsekik sem kopnak ki a divatból.

A fenntarthatóság is megjelent a kifutókon. A hazai divatvilág hol tart az etikus divat felé vezető úton?

Egyre több magyar márka helyez hangsúlyt a fenntarthatóságra, a környezetbarát munkafolyamatokra, a gyártás átláthatóságára és a méltányos munkakörülmények megteremtésének fontosságára. Emellett pedig egyre többen keresik az etikus eljárással, újragondolt szabási technikával, kézzel és helyben készült darabokat az üzletekben. Jelenleg sajnos nincsen 100 százalékban fenntartható márka és anyag, de a tervezők igyekeznek beépíteni a fenntarthatóságot a tervezés folyamataiba és a cég gondolkodásmódjába. Van, aki hulladékmentes vagy patchwork gyártástechnológiát alkalmaz, míg mások

természetes növényi festéssel színezik anyagaikat, illetve egyre többen készítik hazai gyártásban, helyi varrodákban a kollekcióikat.

Külön öröm, hogy ezeket a törekvéseket a BCEFW kifutóján felvonultatott kollekciókon is egyre nagyobb számban láthatom.

Fotó: HFDA

Az ügynökség a divat- és designipari szereplők üzleti mentorálásában és a networkingelésben is támogatást nyújt. Milyen eszközökkel teszik ezt? Hogyan változtak az elmúlt években a pályakezdő tervezők kilátásai?

Magyarországon bár remek művészeti képzések vannak, úgy látjuk, hogy a márkák alapításához és sikeres működtetéséhez szükséges ismereteket fontos átadnunk az iparági szereplőknek. Mentorprogramjaink ebben segítenek, melyeknek célja, hogy

a mentoráltak a megszerzett tudás birtokában fejleszteni tudják a vállalkozói attitűdjüket, ugyanakkor tervezési, gyártási és üzleti dimenziókban is újat tudjunk mutatni.

Úgy gondolom, hogy a digitalizáció korában a tervezőknek – akár a pályakezdőknek is – minden esélyük megvan arra, hogy világmárkát alapítsanak, azonban a siker több tényezőn múlik. Fontos többek között a megfelelő időzítés, a tehetség és a jó történetmesélés, lépést kell tartani a változásokkal, de ezeken kívül számos más szempontra is érdemes figyelni, hiszen sajnos anyagi fedezet nélkül ez mind kevés. Számtalan tudásforrás áll a fiatalok rendelkezésére, amelyeket érdemes kihasználniuk a vállalkozni vágyóknak, mert ez nagy versenyelőnyt biztosíthat számukra. Programjaink során ügynökségünk is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy

a divat és design területen egyaránt megszólítsuk a tapasztalt tervezőket, valamint a feltörekvő, pályakezdő tehetségeket is.

A vállalkozások méretétől függően több mentorprogramot is kínálunk, amelyek különböző csoportok számára biztosítanak lehetőséget a fejlődésre.

Milyen aktuális pályázati lehetőségek vannak/lesznek?

Design oldalon nemrég vette kezdetét az immár negyedik alkalommal induló design START és az olasz Istituto Europeo di Designnal (IED) közös design SPEED mentorprogramunk. Emellett 2022-ben divat oldalon is újraindulnak a mentorprogramjaink, érdemes követni a hivatalos weboldalunkat, ahol folyamatosan beszámolunk a legújabb pályázati lehetőségekről. A Magyar Mentorprogram a sikeres márkafejlesztéshez szükséges elméleti tudást adja át, ahonnan a Camera Nazionale della Moda Italiana közös Nemzetközi Mentorprogramunkba lehet továbbjutni, melynek fénypontját a Milan Fashion Weeken való részvétel jelenti.

Emellett május 31-ig lehet jelentkezni a következő design LAB programra, melynek elsődleges célja az iparági szereplők közötti sikeres kollaborációk ösztönzése.

A programra a gyártók és kreatív szakemberek közösen beadott pályázattal jelentkezhetnek. A megfelelő partner megtalálásához egy Speed Dating elnevezésű online kapcsolatépítő eseményt szervezünk, melyre a gyártók és a tervezők külön-külön jelentkezhetnek.

Fotó: Lorenzo Baroncelli/ IMAXtree

A hazai divathét után megugrott a kereslet a nemzetközi eladások számában. Vannak-e olyan konkrét üzleti sikerek, amelyeket meg lehet osztani?

A szervezéskor az egyik legfontosabb célcsoport a viszonteladók köre, minden szezonban arra törekszünk, hogy nagy számban elérjük őket. Bár a buyerek kevésbé vannak olyan reflektorfényben, mint a divatszerkesztők vagy az influencerek, mégis nagyon fontos szerepet töltenek be. Lényegében ők döntenek arról, hogy a következő szezonban mi kerüljön az üzletek polcaira és ezáltal a mi gardróbunkba.

Azt gondolom kiemelkedő eredmény, hogy már a helyszínen is több megrendelés érkezett, valamint elindultak a további értékesítési tárgyalások a nagykereskedők és a tervezők között.

A buyerek a bemutatók után személyesen konzultáltak a tervezőkkel egy külön a részükre berendezett showroomban, amelyet direkt a nagykereskedelmi értékesítés elősegítése érdekében hoztunk létre. A viszonteladók egyébként visszajelzéseket is adtak a tervezőknek a kollekciókról a saját közönségük, célcsoportjuk igényeinek figyelembevételével, illetve, hogy az adott piacon mi és hogyan értékesíthető. Minden egyes BCEFW után figyelünk a tervezők, a vendégek és a szakma visszajelzéseire, mi is folyamatosan fejlődni szeretnénk, hogy minél több szakmai és üzleti lehetőséghez juttassuk a magyar és régiós tervezőket.

Milyen szakmai visszajelzések érkeztek a Budapest Select márka egységes megjelenéséről a Milano Fashion Week-en?

Az esemény alatt a Fashion HUB kiállítóterébe egész héten érkeztek a nemzetközi látogatók, ahol a magyar kortárs divat kiemelkedő válogatásába tekinthettek be, hiszen ABODI, CUKOVY, ELYSIAN, KATA SZEGEDI, NINI, THEFOUR és ZSIGMOND női és férfiruhák, valamint egyedi táskák voltak kiállítva. A hét márkából négy – ABODI, ELYSIAN, KATA SZEGEDI és THEFOUR – a Budapest Select Collective Fashion Shown is bemutathatta a legújabb kollekcióját 250 néző előtt.

Hatalmas eredménye a magyar megjelenésnek, hogy több száz termék megrendelése elindult már a helyszínen.

Mivel az élő rendezvényeknek az az egyik nagy előnye, hogy a szakmabeliek személyesen is tudnak egyeztetni, így természetesen mind a viszonteladóktól, mind a CNMI munkatársaitól, illetve a sajtó képviselőitől is számos visszajelzést kaptak a márkák.

A KATA SZEGEDI brandnél kiemelték, hogy a márka fejlődése évről-évre egyértelmű, a kortárs vonal szépen kibontakozik, sőt az MDM7 showroom kapszulakollekció iránt is érdeklődtek. CUKOVY minden alkalommal kiemelten pozitív kritikákat kap, tetszik a buyereknek, hogy fiatalos, színes, jól eladható és megfelel a vevők magas minőségi elvárásainak is. És ha már pozitív szakmai visszajelzéseknél tartunk,

a milánói divathét alatt a CUKOVY márka külön prezentációt is tartott, amiért korábban elnyerte a viszonteladók legnagyobb szakmai elismerését jelképező Buyers Award díjat.

A ZSIGMOND márkánál hatalmas hír, hogy a divathét során beválasztották, hogy nagy nemzetközi brandek mellett mutasson be a Pitti Uomo-n, amely a férfidivat vezető rendezvénye. A NINI márka esetében a tervező személyiségére, illetve az alkotásokra is folyamatos pozitív visszajelzések érkeztek: a forgalmazók nemcsak szerethetőnek tartják a „NINI világot”, hanem kifejezetten dicsérik a márka közösségteremtő erejét, ami a divatvilágban is nagy értéknek bizonyul. A Rinascente Milano Piazza Duomo, az olasz luxusáruház beszerzője az ABODI kollekció kapcsán a részletgazdagságot hangsúlyozta ki és azt, hogy a motívumok ennyire tükrözik a tervező személyiségét és alkotói gyökereit. A Sari Spazio az ELYSIAN márka nőiességét, légiességét és letisztultságát méltatta. A THEFOUR márka esetében pedig a fenntarthatósági fókuszra, illetve a maradék ruhaanyagok felhasználására érkezett számos pozitív visszajelzés.

Fotó: HFDA

Mire számítanak a virtuális divat térhódításával kapcsolatban?

Azt gondolom érdemes folyamatosan követnünk a digitális újításokat, hogy a legújabb platformokon tudjunk megjelenni a tervezőinkkel és munkáikkal. Éppen ezért a tavalyi év második felében

ügynökségünk a digitális fejlődés új színterére lépett, és a Metaverzum digitális világában egy virtuálisan felépített üzlettel kínáltunk vásárlási lehetőséget és élményt az érdeklődők számára, több eseményünk alkalmával.

A magyar tervezői darabok itt egy kattintással közvetlenül elérhetővé és megvásárolhatóvá váltak a Budapest Select Concept Store oldalán. Ez a megoldásunk Közép-Európa első Metaverzumos virtuális showroomjának számít. A Decentraland névre hallgató Metaverzum virtuális világnak jelenleg havonta körülbelül 300.000 aktív felhasználója van, naponta pedig 18.000. Megfigyelhető, hogy a nagy divatházak közül is egyre többen vannak jelen a piacon digitális kiegészítőkkel, ilyen például a Gucci, a Dolce&Gabbana vagy akár a Balenciaga. A digitális terjeszkedés pedig nem csak a luxusmárkákra jellemző, számos feltörekvő tervező, vagy olyan cégek, mint a Nike vagy az Adidas bejelentette már, hogy virtuális térhódításba kezd.

Mit tartogat a hazai divatvilág számára a tavaszi és a nyári szezon?

A 2022-es tavaszi-nyári kínálatban mindenki megtalálhatja a stílusának megfelelő ruhadarabot. A nemzetközi és a hazai márkák kínálatából kiindulva a tavaszi-nyári szezonban a 90-es évek végének, 2000-es évek elejének trendjei lesznek meghatározóak.

Azaz visszatér a miniszoknya, a bolero kardigán, a maxiruha, a csípő farmer és sokak meglepetésére a platform cipő, valamint a logózott kiegészítők.

Felkapottak lesznek továbbá a kockás mintás és a horgolt ruhák, valamint a fehér minden formában, legyen az blézer, blúz vagy pantalló. Emellett a merész, élénk színek is népszerűek a szezonban,

a kiskereskedelmi előrejelzések szerint idén a zöld színű darabokat keresik majd a legtöbben a boltok polcain.

Újdonságként jelenik meg a trendek között, hogy egyre több divatház fordul a kézműves divat irányába, egyre több tervező helyezi előtérbe az etikus és tudatos ruhagyártást a tömeggyártással szemben és ez a szemléket a kollekciókban is megjelenik.