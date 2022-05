Donbaszban járt, de nem tudni, hogy tényleg megsebesült-e Geraszimov

Az Egyesült Államok úgy tudja, hogy valóban járt a Donbasz régióban Valerij Geraszimov, ám a tábornok sebesüléséről szóló híreket nem tudja megerősíteni – közölte hétfőn egy neve elhallgatását kérő amerikai hadügyminisztériumi tisztviselő a Reuters szerint.

Hozzátette, hogy úgy látják,

az oroszok csak minimális mértékben jutottak előrébb a fronton

az elmúlt héten és továbbra is a gyenge vezetéstől, a rossz moráltól küzdenek és a logisztika továbbra is elmarad az ideálistól. A tisztviselő szerint már nem csak a légierőnél, de a földi csapatoknál is látható a veszteségektől való félelem.

Fotó: Alexander Galperin / Sputnik / Sputnik via AFP

Az elmúlt 24 óra során az Egyesült Államok 14 repülőnyi hadisegélyt küldött az ukránok részére és a következő 24 órában is számos újabb szállítmány érkezhet. A Pentagon közölte azt is, hogy

már be is fejeződött mintegy 200 ukrán katona kiképzése az M777-es tarackok használatára,

valamint 20 ukrán is befejezett egy egyhetes képzést a Phoenix Ghost drónok használatáról. Ezekből az eszközökből néhány már most is Ukrajnában található.

Ugyancsak hétfőn Odessza kormányzója, Makszim Marcsenko a Telegram csatornáján arról számolt be, hogy a várost rakétatámadás érte, ami halálos áldozatokkal és sebesültekkel járt. Az ukrán közszolgálati Szuszpilne szintén beszámolt egy, a várost érő támadásról, mely szerint az egy egyházi épületet rongált meg.