Elhúzódó háborúra készül Putyin az amerikaiak szerint

Vlagyimir Putyin elhúzódó ukrajnai háborúra készül az Egyesült Államok kémfőnöke szerint. A nemzeti hírszerzési igazgató pedig biztos benne, hogy még egyáltalán nem ért véget a háború a Donbász lerohanásával – értesült a Reuters.

A győzelem napján is folytatódtak a harcok Ukrajnában. Május 9-én Oroszországban a győzelem napját ünneplik, vagyis arra emlékeznek meg, hogy a második világháborúban a Szovjetunió legyőzte a Harmadik Birodalmat. Putyin az ünnepi beszédében üdvözölte a Szovjetunió „diadalát” a náci Németország felett, és arról is beszélt, hogy a nyugati világ már készen áll Oroszország lerohanására. A hírszerzők azonban most arról tudósítottak, hogy Putyin valójában a nyugat meggyengülésére számít.

Fotó: Shutterstock

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője sikeresnek tartja a különleges katonai hadműveletet, és arról számolt be kedden, hogy közel háromezer tankot és nyolcszáz drónt iktattak ki az oroszok. Atomháborút azonban csak a végső esetben indítanának.