Az első űrturista az amerikai Dennis Tito volt a Nemzetközi Űrállomáson, aki 2001-ben nyolc napot tölthetett ott 20 millió dollárért.

Azóta, az elmúlt húsz évben ugrásszerűen fejlődött a technika és kiélezett űrversenynek lehetünk a tanúi.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

A TravelPulse nemzetközi utazási magazin szerint: fényes jövő előtt áll az űrturizmus, és hamarosan a szélesebb rétegek számára is elérhető lesz a lehetőség.

Már épül az első űrpark, amelybe hotelt, plázát, kereskedelmi egységeket, kutatólaboratóriumot, munkaállomásokat, játszótereket és sportpályákat tervezett az Orbital Assembly Corporation.

A Pioneer névre hallgató űrlétesítmény elkészültére már nem is kell sokat várni, ugyanis 2025-re ígérik, hogy üzemképes állapotba kerül. Az öt nagyobb egységből álló szerkezet egy óráskerékhez hasonlító, forgó gravitációs gyűrű köré épül és kezdetben 28 fő befogadására lesz képes. A mesterségesen alkotott grativációnak köszönhetően az alvás és az étkezés is megoldott. A NASA korábbi mérnökeit foglalkoztató cég mindeközben párhuzamosan egy még nagyobb projektre is készül,

a Voyager állomás már 400 személynek adna helyet, és még ebben az évtizedben el akarják indítani.

Fotó: Orbital Assembly Corporation

A tervek szerint a vendégek száma 300, míg a legénységé és a személyzeté 100 fő körül alakulna. Ide már éttermeket, bárokat, mozit és edzőtermet is terveztek, valamint olyan ötletek is vannak, hogy az űrhotel koncerteknek is helyszínt adna.

Az űrutazásnak vannak egészségügyi feltételei is, az Európai Űrügynökség alapos kivizsgálásnak, kognitív és pszichometrikus teszteknek veti alá az űrhajósokat. Aki az űrbe készül, számolhat alvászavarokkal, vérnyomásemelkedéssel, hányingerrel, valamint gyorsabb öregedéssel és némi kozmikus sugárzással is. Érdemes arra is figyelni, hogy aki gyógyszert szed, az űrben másképp ketyeg a szavatossági idő – foglalta össze a Csillagászat portál. Az űrszálloda tervezésébe orvosszakértőket is bevontak az egészségügyi szövődmények elkerülése érdekében.

Fotó: Orbital Assembly Corporation

A világ dollármilliárdosai már az űrben kötik az üzleteket

Jeff Bezos űrcége, a Blue Origin tavaly júliusban kapta meg a kilövési engedélyt, az útra ő maga is benevezett a testvérével együtt. A SpaceX szeptemberben vágott bele az űrturizmusba. Elon Musk cége korábban csak a NASA űrhajósait szállította, majd elindította az űrturisták utaztatását is. A kirándulás több tíz millió dollárba kerülhetett, amit egy 38 éves milliárdos, Jared Isaacman finanszírozott és gyakorlott pilótaként egy időre a kapitányi székbe is beült. A SpaceX által kínált háromnapos Föld körüli utazás jóval nagyobb lélegzetvételű, mint a Blue Origin és a Virgin Galactic által szervezettek, melyek csupán az űr szélét érték el pár percre. Az árakat egyelőre azonban csak a legmódosabbak tudják megfizetni, a Falcon 9 rakétának például minden egyes indítása 60 millió dollárba kerül. Sokakat foglalkoztat a Marsra való eljutás gondolata is, és úgy fest, erre sem kell már sokat várni, a CNN információi szerint Elon Musk újrahasznosított járműveivel

2050-ig egymillió telepest küldene előfutárnak a Marsra és 200 ezer dollárra mérsékelné a jegyek árát.

Tim Alatorre, az Orbital Assembly Corporation operatív igazgatójának víziója, hogy az űrutazás többé ne csak a kiváltságosaknak, hanem a hétköznapi emberek számára is elérhető legyen a közeljövőben a sci-fi élmény. Úgy véli, amint az emberek eljutnak az űrbe, megváltozik majd a Földről alkotott elképzelésük és jobban fogják értékelni a bolygót.