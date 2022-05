Finnország és Svédország is hivatalosan benyújtotta csatlakozási kérelmét a NATO-hoz

Finnország és Svédország benyújtotta hivatalos csatlakozási kérelmét a NATO-hoz

– jelentette be szerda reggel Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, aki történelmi lépésnek nevezte a csatlakozási szándék kinyilvánítását, és úgy vélte, hogy a két ország csatlakozási kérelmének elfogadása gyorsan megvalósulhat, ami – szavai szerint – növelni fogja a katonai szövetség biztonságát.

Fotó: Antti Aimo-Koivisto / AFP

Finnország és Svédország gyakorlatilag már nem semleges államok, a NATO partnereiként közös hadgyakorlaton is részt vettek már és hírszerzési információkat is cserélnek a szövetséggel. Ez a folyamat 1995-ben kezdődött, amikor csatlakoztak az Európai Unióhoz. Finnország még a NATO GDP-arányos 2 százalékos védelmi kiadásai célját is teljesíti, a svédek pedig törekednek ennek elérésére.

Jens Stoltenberg NATO főtitkár elmondta, hogy tárt karokkal fogadják a két északi országot és gyors csatlakozási folyamatot ígért. Ez viszont akár egy több hónapos folyamat is lehet, mivel a csatlakozáshoz mind a 30 tag ratifikálására van szükség, ennek elérése pedig hosszú időt vehet igénybe.

A Pentagon szóvivője, John Kirby már jelezte, hogy Törökország álláspontja ellenére a NATO kitart a két ország felvétele mellett. Az USA már el is kezdett tárgyalni a törökökkel, hogy tisztázzák a helyzetet. Felhívták rá a figyelmet, hogy az elmúlt években Törökország és Svédország együttműködése jó úton járt a közös hadgyakorlatok alkalmával.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban közölte: a válaszlépésekről Moszkva az Oroszországot fenyegető döntések alapján fog dönteni. Hozzátette, azonban hogy

a NATO Finnországgal és Svédországgal történő bővítése nem jelent közvetlen fenyegetést Oroszországra, mert Moszkvának „nincs problémája ezekkel az országokkal”.