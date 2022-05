Ursula von der Leyen: minél hamarabb csökkenteni kell az orosz energiától való függőséget Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben szerdán kijelentette, hogy a lehető leggyorsabban csökkenteni kell Európa energiafüggőségét Oroszországtól. Az Európai Bizottság szerdán bemutatja a REPowerEU nevű, a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energia elérését célzó közös európai fellépésre vonatkozó javaslatát – közölte az MTI. A javaslat szerint az orosz fosszilis tüzelőanyagokat háromféleképpen lehet majd helyettesíteni: a keresleti oldalon az energiamegtakarítással,

a kínálati oldalon az energiaimport diverzifikálásával,

valamint a fosszilis tüzelőanyagokról és a tiszta energiára való átállás felgyorsításával. Kijelentette azt is, hogy az energiamegtakarítás a leggyorsabb és legolcsóbb módja a jelenlegi energiaválság kezelésének. Ezért az EU 2030-ra vonatkozó energiahatékonysági célját 9 százalékról 13 százalékra emeli, valamint 40 százalékról 45 százalékra emeli az EU megújuló energiáira vonatkozó 2030-as célértéket. A bizottság javasolta, hogy 2025-re megvalósuljon a kereskedelmi és középületek, 2029-ig pedig az új lakóépületek napelemes tetőfedése. A brüsszeli testület kiutat javasol az energiahordozók közös beszerzésére is: az Európai Bizottság ennek megvalósításához közel 300 milliárd eurót mozgósít, amelyből mintegy 72 milliárd euró támogatás, 225 milliárd euró pedig hitel formájában lesz elérhető. Ez egyrészt akár 10 milliárd eurónyi finanszírozást foglal majd magába a gáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításához szükséges, de még hiányzó összeköttetések kiépítésére, másrészt akár kétmilliárd eurót biztosít az olajinfrastruktúra létrehozására az orosz olajszállítás leállítása céljából. A finanszírozás többi részét a tiszta energiára való átállás felgyorsítására és mértékének növelésére kell fordítani. A Bizottság elnöke közölte, az ukrajnai háború megmutatta a biztonság szavatolásának fontosságát is, ezért az Európai Bizottság mindazon képességbeli hiányosságok pótlását sürgeti, amelyeket mind az Európai Unió, mind a NATO azonosított. Oroszország Ukrajna elleni háborújával kapcsolatban elmondta, hogy az EU egy új, rendkívüli, legfeljebb kilencmilliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatást nyújt az Ukrajnának 2022-ben. Von der Leyen kiemelte, hogy az unió támogatja az ország háború utáni újjáépítését is. Megjegyezte, hogy az újjáépítés során a beruházásoknak kulcsfontosságú reformokkal, köztük a korrupcióellenes küzdelem felgyorsításával, valamint a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosításával kell összekapcsolódniuk.