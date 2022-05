Környezet- és balesetvédelmi szempontból rossz döntés a rakpart lezárása az autós forgalom előtt – nyilatkozta a Magyar Nemzet megkeresésére Gyulainé Tóth Zsuzsa, a Magyar Autóklub jogi képviselője.

A napilap keddi számában megjelent cikk felidézi, hogy múlt héten Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt: nem kell félni a rakpart lezárásától. Mint mondta, jelenleg a tervezési folyamatban vannak, és várhatóan 2023 második felében indulnak el a munkálatok. A főpolgármester annak ellenére ragaszkodik a tervéhez, hogy

az intézkedés ellen már több szervezet is, köztük a Magyar Autóklub is szót emelt.

A Magyar Autóklub jogi képviselője a Magyar Nemzetnek elmondta, nem tudtak a tervekről.

Szakmai előkészítésről sincs információnk, többek között forgalomszámlálási adatokról sem tudunk

– hangsúlyozta Gyulainé Tóth Zsuzsa.

A Magyar Nemzet szerint a főpolgármester sajátosan értelmezte az általa megrendelt kutatás eredményét, amire a Fidesz budapesti frakciója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, ugyanis a Karácsony Gergely által megrendelt felmérés alapján a válaszadók többsége az autóforgalom megtartására szavazott: a Medián ezerfős reprezentatív mintán végzett kutatása alapján

a megkérdezettek 43 százaléka az autóforgalom megtartására tette le a voksát,

32 százalékuk egy szakaszt átadna a gyalogosoknak,

míg csupán 17 százalékuk adná át teljesen a gyalogosoknak a rakpartot.

A Magyar Autóklub jogi képviselője erre reagálva emlékeztetett: egy évvel ezelőtt ők is készítettek egy felmérést, ahol a 11 ezer válaszoló hatvan százaléka utasította el a rakpart lezárását, és a napokban több médium közvélemény-kutatása is ezt támasztotta alá. Gyulainé Tóth Zsuzsa kifejtette: fellépésüknek a hatása vitathatatlan, ugyanis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete és az Országos Taxis Szövetség is a tervezet ellen szólalt fel.

Gyulainé Tóth Zsuzsa szerint arra lenne szükség, hogy megvizsgálják azokat a terveket, amelyek értelmében a rakpart lefedésével oldanák meg a lezárást, hogy a zöldfelület és az autóforgalom is megmaradjon. Hozzátette: erre van több példa külföldön.