Úgy tűnik, hogy azoknál az embereknél, akik rendszeresen fogyasztanak kávét – akár cukorral, akár anélkül –, alacsonyabb a korai halálozás kockázata, bár a szakértők figyelmeztetnek, hogy az eredmény nem biztos, hogy magának a koffeines italnak köszönhető – számolt be a Guardian. Az Egyesült Királyságban naponta körülbelül 98 millió csésze kávét fogyasztanak, az Egyesült Államokban ez a szám körülbelül 517 millió csésze – tette közzé az amerikai Nemzeti Kávészövetség.

Korábbi tanulmányok megállapították, hogy a koffeines ital jótékony hatással lehet az egészségre: a kávéfogyasztóknál alacsonyabb eséllyel alakulhatnak ki krónikus májbetegségek, egyes rákos megbetegedések és még a demencia is. Most egy kínai kutatócsoport jutott arra a következtetésre, hogy azoknál, akik mérsékelt mennyiségben fogyasztottak naponta kávét – akár cukorral, akár nélküle –, a hétéves megfigyelésen alapuló vizsgálat szerint alacsonyabb volt a halálozási kockázat, mint azoknál, akik egyáltalán nem fogyasztottak kávét. Hasonló következtetéseket vontak le az instant, az őrölt és a koffeinmentes kávé esetében is.

Fotó: Artur Widak / NurPhoto via AFP

A cukorral édesített kávé esetében is kisebb volt a halálozás kockázata, legalábbis a napi 1,5 és 3,5 csészével fogyasztók esetében, a tendencia azonban kevésbé volt egyértelmű a mesterséges édesítőszereket használók között.

Miután számos tényezőt figyelembe vettek (életkor, nem, etnikai hovatartozás, iskolai végzettség, dohányzás, fizikai aktivitás mértéke, testtömegindex és az étrend), a kutatók megállapították, hogy azokhoz képest, akik nem fogyasztottak kávét, a cukor nélküli kávét fogyasztóknál volt a legalacsonyabb a halálozás kockázata. A cukrot használók többsége csak egy kanálnyit tett az italához – tehát nem világos, hogy az eredmények a magas cukortartalmú kávékülönlegességek esetében is érvényesek-e.

A Glasgow-i Egyetem professzora, Naveed Stattar elmondta, hogy az új tanulmány megfigyelési jellege miatt a következtetések messze nem véglegesek. Ennek oka, hogy a rendszeres kávéfogyasztók általában tehetősebbek és egészségesebb életet élnek, mint a nem kávézók, és továbbra sincs egyetértés abban, hogy ezeket a tényezőket figyelmen kívül lehet-e hagyni a megfigyeléses vizsgálatokban.

Azt javasolnám, hogy az emberek lehetőleg maradjanak a kávénál vagy a teánál, amelyet lehetőleg cukor nélkül fogyasszanak, és próbáljanak megtenni mindent az egészségük érdekében – mozogjanak többet, figyeljenek oda a táplálkozásra és az alvásra

– tette hozzá a szakember.

Fotó: Magdalena Niemczyk / Image Source via AFP

A legnagyobb mértékű csökkenést, a 29 százalékkal alacsonyabb halálozási kockázatot azoknál tapasztalták, akik napi 2,5 és 4,5 csésze között fogyasztottak.

Dr. Christina Wee, a folyóirat helyettes szerkesztője a tanulmány vezércikkében megerősítette, úgy tűnik, hogy a kávéfogyasztás – akár édesítés nélkül, akár kis mennyiségű cukorral – valószínűleg nem káros a legtöbb ember számára. Azonban míg újabb bizonyítékok nem lesznek elérhetők, továbbra sem érdemes mértéktelenül fogyasztani a kávét – tette hozzá a professzor.