Lassan visszatér az élet Kijevbe

Miután az ukrán főváros környékéről sikerült visszaverni az orosz támadást, az élet is kezd visszatérni a normál kerékvágásba. Ennek egyik jele, hogy a kijárási tilalom kezdete vasárnaptól egy órával későbbre tolódik, így a lakosság este 11-ig tartózkodhat Kijev utcáin – közölte a BBC szerint Vitalij Klicskó, a város polgármestere.

Fotó: Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun via AFP

A tilalom továbbra is reggel 5-ig lesz érvényben, és a tömegközlekedés is tovább üzemel a változásokkal párhuzamosan, hétfőtől. Ugyanakkor a boksz-világbajnokból lett politikus mindenkit arra kér, hogy tartsák be a később kezdődő kijárási tilalmat, hiszen rakéták segítségével az orosz hadsereg továbbra is képes támadni a várost.