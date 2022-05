WHO a majomhimlőről: lehet, hogy ez csak a jéghegy csúcsa Az Egészségügyi Világszervezet figyelmeztetése szerint lehet, hogy a több mint 400 igazolt, illetve gyanús majomhimlős eset, amelyeket a vírus megszokott előfordulásától távoli országokban azonosítottak az elmúlt hónapban, csak a jéghegy csúcsa. A WHO szerint előfordulhat, hogy a vírus európai és amerikai felbukkanása csak a kezdete egy súlyosabb járványnak, ahogy az is, hogy a hivatalos adatoknál már most jóval több fertőzött van szerte a világon.