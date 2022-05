Lesújtott a brit szankciós balta: Putyin állítólagos barátnőjét vették célba

Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólagos szeretője és eltitkolt gyermekeinek édesanyja, Alina Kabajeva is rákerült a brit kormány legújabb szankciós listájára, amelyen a pénteki frissítéssel már több mint ezer ember szerepel. Mindannyian Putyin elnök belső köréhez tartoznak – derül ki a Wall Street Journal cikkéből.

A most elkészült új listára nem csak Kabajeva, hanem az egykori ritmikus gimnasztikázó olimpikon nagymamája, illetve Putyin exfelesége, Ljudmilla is rákerült. Boris Johnson kabinete azzal indokolta a lépést, hogy Putyinnak papíron szinte alig van vagyona – egy szentpétervári lakás mellett két 50-es évekbeli szovjet kocsi és egy kis garázs –, de rokonai, barátai és belső köre által olyan kiterjedt vagyonhálózattal rendelkezik, amely a világ egyik leggazdagabb emberévé teszi őt. Kabajeva pedig az egyik "legközelebb" álló személy Putyinhoz. Az egykori olimpikon számláit is zár alá veszik így mostantól az Egyesült Királyságban.

Fotó: Sputnik via AFP

London ezzel jócskán megelőzte az Egyesült Államokat, amely Putyin családtagjai közül már többeket is szankcionált, de Kabajevát eddig vonakodott rátenni a tiltólistára.

A Kreml egyébként régóta tagadja, hogy Putyin és Kabajeva együtt lennének, ennek ellenére továbbra is makacsul tartja magát a pletyka, amely most a brit szankcióval még inkább megerősítést nyert.