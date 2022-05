Jó hír érkezett a Rammstein rajongóknak, a német hard rock együttes jövő augusztus 10-én lép fel Budapesten, a Groupama Arénában.

– értesült a Metal Hammer.

A zenekar új, Zeit című albumát népszerűsíti a 2023-as európai turnéján.

A május 31-én kezdődő koncert-sorozat alkalmával többek között a híres londoni Wembley Stadionban is fellépnek, és Spanyolországba, Portugáliába, Olaszországba, Görögországba, Lengyelországba és Belgiumba is mennek, valamint hazai terepen többször is koncertet adnak. Az előzetes jegyvételt június 2-án nyitják meg.

Aki lemaradna a budapesti eseményről, még pótolhatja a szomszédos Bécsben július 23-án. Az együttes idei turnéját május 15-én kezdi Prágában.