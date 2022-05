A rajongók a mai naptól fogva egy exkluzív bevezető ajánlat keretében leadhatják a regisztrációjukat az éves Disney+ előfizetésre idehaza. Az éves élőfizetés azt jelenti, hogy a rajongók 12 hónapnyi Disney+ szolgáltatást kapnak nyolc hónap áráért – a Disney+ bevezetésének napjától elérhető havi árakhoz képest. Az exkluzív ajánlatra 2022. június 13-a éjfélig, a Disney+ magyarországi bevezetéséig, lehet előzetesen regisztrálni, és az ajánlat 2022. június 26-áig érvényes.

Az exkluzív ajánlat azt jelenti, hogy az éves Disney+ előfizetés 19 890 forintért érhető el.

A Disney+ streaming szolgáltatás 2022. június 14-én indul Magyarországon. Az induláskor érvényes standard árakat havi 2490 forintban, illetve éves előfizetés esetén 24 900 forintban állapították meg.

A szolgáltatás az úgynevezett Groupwatch funkciót is tartalmazza, amely lehetővé teszi– akár öt barát részvételével– a virtuális közös filmnézést.

Az előfizetők számára a Star Wars-hoz kapcsolódó sorozatok is elérhetőek lesznek majd, úgy, mint a "Boba Fett könyve" és "A mandalóri" Jon Favreau író-producertől, illetve a várva várt "Obi-Wan Kenobi" is. A kínálatban szerepel a Marvel Studios "Holdlovag" című sorozata is, a főszerepben a Steven Grantet alakító Oscar Isaac-kel. A sorozat egy jámbor ajándékbolti alkalmazottról szól, aki emlékezetkiesésektől és egy másik élet emlékeitől szenved. Emellett az Oscar-díjra jelölt "Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája" című fantasy is elérhető lesz, amelyben olyan népszerű színészek szerepelnek, mint Simu Liu és Awkwafina.

Szintén hozzáférhető lesz a regisztrálók számára a Disney és a Pixar által készített, Oscar-díjra jelölt "Luca"; a Walt Disney Animation Studios műtermeiből kikerült, Oscar-díjas, a rendkívüli Madrigal család történetét elbeszélő "Encanto"; valamint az Oscar-díjas "Szörnyella", amelyben a legendás Szörnyella de Frászt Emma Stone alakítja.

A felhasználók kiváló képminőséget élvezhetnek majd, akár négy párhuzamos streamen; valamint korlátlan számú letöltésre – legfeljebb tíz eszközre – lesz lehetőségük, egyes műsorok esetén pedig beállítható az IMAX Enhanced funkció is. A felhasználók akár hét különböző profil közül is választhatnak. Köztük szerepel a gyerekbarát profil is, amely könnyű navigációt és az életkornak megfelelő, gyermekeknek szóló tartalmakat biztosít.

Az érdeklődőknek a www.disneyplus.com weboldalon kell regisztrálniuk, ahol a teljes körű szerződési feltételeket is megtalálják.