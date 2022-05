Óriási várakozás előzi meg az idén év végén mozikba érkező Avatar-folytatást, A víz útját, amely a 13 évvel ezelőtt bemutatott első rész közvetlen folytatása. A felfokozott várakozás érthető is, hiszen az első Avatar minden idők legtöbb bevételét termelő mozifilmje, világszerte több mint 2,8 milliárd dollárt hozott, ezt az eredményt pedig a mai napig csak megközelíteni tudta a filmipar: három évvel ezelőtt a Marvel stúdió koronájának ékköve, a teljes addigi sorozatot lezáró Bosszúállók: Végjáték karcolta meg a 2,8 milliárdos határt, de áttörni végül nem tudta azt.

Az Avatar 2 érthető módon sokakat érdekel, hiszen az első film kirobbanó siker volt, az azóta eltelt idő pedig még inkább kíváncsivá tett mindenkit, hogy vajon ezúttal mit hozott össze a legendás direktor, James Cameron. Nos, eddig a stúdiónak nem lehet panasza, hiszen a napokban debütáló első előzetes máris rekordokat dönt az interneten. Ez is mutatja, hogy az Avatart nem felejtették el a moziba járók.

Az Avatar 2 első kedvcsinálója egy nap alatt lenyomta a többi Disney film előzetesét James Cameron filmje idén decemberben érkezik a magyar mozikba.

Készül az újabb csúcstámadás?

Kérdés ugyanakkor, hogy mire lesz elég ez a kiemelt figyelem? Az elmúlt 13 évben ugyanis alaposan megváltoztak a mozizási szokások, előbb a streamingszolgáltatók térnyerése – és a stúdiók döntése, hogy filmjeiket minél előbb saját platformjaikra töltsék fel –, majd pedig a koronavírus-járvány vágta vissza a filmszínházak bevételeit drasztikusan. Szerencsére a piac kezd helyreállni. 2021-ben világszerte 21,3 milliárd dollárt termeltek a mozik, amely csaknem duplája a 2020-as 11,8 milliárdnak, de még mindig jócskán elmaradt a pandémia előtti évtől. 2019-ben ugyanis 42,3 milliárd volt a filmszínházak forgalma.

Nagy a kockázat

Az Avatar-folytatásokkal – hiszen rögtön négy is készül hozzá, amelyeket a következő években, kétévente terveznek sorban bemutatni egészen 2028-ig – komolyat kockáztat mind a stúdió, amely immár a Disney tulajdonában van, mind pedig maga Cameron is. A készülő négy film költségvetése a becslések szerint bőven egymilliárd dollárra rúg, amelyet a kritikusok szerint nem lesz könnyű kitermelnie. Mások szerint viszont éppen ellenkezőleg, már az első filmmel nyereséget érhet el a stúdió.

Fotó: AFP

Mi szól mellette?

Az egyik fő ok maga James Cameron. A rendező számos brilliáns filmet adott már a világnak, de amiben talán még jobb, az a folytatások! Gondoljunk csak vissza A bolygó neve: Halál, vagy a Terminator 2. – Az ítélet napja című filmekre, amelyek a legtöbb vélemény szerint jobbak lettek, mint az eredeti alkotások, amelyeknek sztoriját továbbvitték. Ebből természetesen csak a Terminator 1 volt Cameron sajátja, de itt is sikerült megugrania a maga által lerakott lécet. A másik fő indok lehet a sikerre az amerikai szakértők szerint, hogy a nézők ki vannak éhezve egy ilyen filmre, amely valóban nem ugyanolyan, mint az otthoni készülékeken. Az elmúlt egy évben nem igazán érkezett hasonlóan látványos film a mozikba.

Fotó: Shutterstock

Cameron neve és a hosszú várakozás tehát még azokat is bevonzhatja a mozikba, akik 2020 eleje, vagyis a covid-járvány kitörése óta be sem tették a lábukat. Ha pedig ők is jegyet váltanak rá, akkor Cameron készítheti a 13 éve behűtött pezsgőjét: egy újabb sokmilliárdos filmet rakhat be a vitrinjébe a többi mellé.