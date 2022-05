A fél ország megdöbbent péntek reggel Berki Krisztián halálhírén. Az egykori focistából lett klubigazgatót és később médiacelebet mindössze 41 évesen érte a halál. A tragédia körül rengeteg a kérdőjel, az Origo értesülései szerint közigazgatási eljárásban indított nyomozást a rendőrség, az idegenkezűséget kizárták. Viszont a férfi lakásán kábítószergyanús anyagokat is találtak, amelyek miatt szintén eljárást indult.

A Fradi élén

Berki Krisztiánról közismert tény volt, hogy két végén égette a gyertyát. Országosan ismert akkor lett, amikor az egykori kapusból hirtelen a Ferencváros TC klubigazgatójává, majd később tulajdonosává lépett előre. 2007 és 2010 között irányította a Fradit, akkoriban élte meg a klub a legsötétebb éveit is a másodosztályban. Később Berki irányítása alatt állítólag több millió forint el is tűnt a klub kasszájából, ami miatt nyomozás is indult, de ez végül nem vezetett eredményre.

Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

A Fradi után a médiában találta meg számításait Berki, több sikeres és kevésbé sikeres próbálkozása volt, de mindig sikerült vagy műsorvezetőként, vagy szereplőként feltűnnie különböző képernyőkön, valóságshowkban. Később pedig a közösségi oldalakon építette fel magát, mint influenszer, több százezren követték feleségével közös bejegyzéseiket.

Zavaros ügyek

A tévés szereplések mellett ugyanakkor több üzletbe is belevágott, de ezeknek sem lett túl jó vége általában. Elég csak például arra a bírósági ügyre gondolni, amelyben azzal vádolták Berkit, hogy társaival együtt mintegy hatmilliárd forintos adócsalás részese volt. Ebből Berki része ötmillió volt csupán, így felfüggesztett börtönre és 5 millió forintnyi vagyonelkobzásra ítélték.

Milliárdos csalásban vehetett részt Berki, ezért felfüggesztett börtönt kért az ügyész A vádirat szerint Berki Krisztián egy cégén keresztül fiktív számlákat fogadott be, így vádlott-társaival mintegy hatmilliárd forintos adócsalás részese volt.



Később felesége, Berki Renáta cége is vizsgálat alá került: a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerint nélkül reklámozta egy kereskedő cég óráit a közösségi oldalán, hogy megjelölte volna a posztok fizetett jellegét. A cég több millió forintos bírságot kapott az ügy miatt.