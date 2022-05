Marcelo Pecci a szervezett bűnözéssel és kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó ügyész volt Paraguayban és áprilisban vette feleségül Claudia Aguilera újságírónőt. A pár ezt követően Kolumbiába utazott nászútra, ám Aguilera elkövette azt a hibát, hogy az Instagramon olyan fotókat osztott meg, melyeken őt és Peccit is lehet látni a karibi Baru-félszigeten, a kolumbiai Cartagena városától délre.

Az utolsó bejegyzésen, mely alig pár órával a támadás előtt készült, egy babacipő látható az előtérben, a képhez tartozó szöveg pedig a következő:

A legjobb nászajándék... a közelgő élet, amely a legédesebb szerelemről tanúskodik

Azonban a képek közzétételét követően a Decameron Baru Hotelben, ahol a pár megszállt, illetve annak privát strandján támadás érte az ügyészt. A szálloda közlése szerint

a fegyveresek jetskivel érkeztek és Peccit arcon valamint hátbalőtték,

de egy biztonsági őrre is rálőttek, aki nem sérült meg, ahogy felesége Aguilera sem.

Kedden késő délutánra azonban az egyik gyilkos fényképét már közzétette a kolumbiai rendőrség, ezen az elkövető fekete rövidnadrágban és bézs színű kalapban látható.

Fotó: Facebook

A gyilkosság kapcsán megszólalt a Paraguayi Ügyészek Szövetségének elnöke, Augusto Salas is, aki a maffia módszereihez hasonlította a történteket, míg a kolumbiai védelmi miniszter, Diego Molano azt közölte, hogy nyomozóegységet küldtek Cartagenába.

A rendőrség munkáját paraguayi és amerikai tisztviselők is segítik.

A meggyilkolt ügyész több nagy visszhangot kapó ügyet is vizsgált Paraguayban, ezek között van az is, amikor egy januári koncerten lövöldözés kezdődött, mely egy feltételezett kábítószer-kereskedő és egy focista feleségének a halálát okozta. Pecci arról is ismert volt, hogy részt vett a brazilok korábbi klasszis labdarúgóját, Ronaldinhót érintő nyomozásban. A focista 2020 márciusa és augusztusa között rács mögé került, mert hamisított adatokkal beutazott Paraguayba.

Mario Abdo Benítez paraguayi elnök a Twitter közösségi oldalon elítélte az ügyész gyalázatos meggyilkolását. Megfogadta, hogy

megkettőzi Paraguay erőfeszítéseit a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.

A kolumbiai rendőrség élén álló Jorge Luis Vargas tábornok azt mondta, nem tudott arról, hogy Pecci Kolumbiában tartózkodott, annak ellenére, hogy az ügyész az egyik legjobban őrzött személy volt Paraguayban, mivel a nemzetközi terrorizmussal összefüggő ügyekben nyomozott.

Paraguay Dél-Amerika legnagyobb marihuánatermesztője, ám ennek ellenére a növény termesztése még mindig illegális az országban. A termés nagy részét Argentínában és Brazíliában értékesítik.