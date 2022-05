Nehézfegyvereket küld Ukrajnába a G7

A G7-országok külügyminisztereinek németországi találkozóján talán nem meglepő módon az Ukrajnában dúló háború volt a középpontban – írja a Reuters. A találkozót a házigazda az egység erőteljes jeleként értékelte, míg Josep Borell, az EU külpolitikai biztosa további 500 millió eurónyi fegyver szállítására tett ígéretet Ukrajna számára.

A biztos az elmúlt napokat jellemző huzavona ellenére arról is beszélt, hogy biztos benne, hogy az EU képes lesz egyezségre jutni az orosz olaj embargójával kapcsolatban. A britek részéről Liz Truss külügyminiszter új szankciókat jelentett be, melyek többek között Putyin volt feleségét is sújtják.

Fotó: KAY NIETFELD / dpa-Pool / dpa Picture-Alliance via AFP

Az Egyesült Államokat, Japánt, Németországot, Nagy-Britanniát, Franciaországot, Olaszországot, Kanadát és az Európai Uniót magában foglaló szövetség politikusaihoz csatlakozott az ukrán és a moldáv külügyminiszter is a Balti-tenger partján található Weissenhaus kastélyban.

A találkozón

nem csak közvetlenül a háború, de a nyomában fellépő élelmiszerválság, valamint a konfliktus továbbterjedése Moldovára is terítékre került.

A moldáv külügyminiszter a Reutersnak korábban elmondta, hogy noha a szakadár Transznisztria régióban munkálkodnak olyan erők, melyek szeretnék a térséget destabilizálni, hazája elkötelezett a diplomáciai megoldás mellett.

Annalena Baerbock német külügyminiszter szerint a gyűlés bizonyítja a világ megosztására tett orosz erőfeszítések kudarcát, és azt is hogy bár a mostani válság a legnagyobb kihívás a G7 előtt a hidegháború vége óta, az sosem volt a jelenleginél egységesebb.

Az EU részéről Borell kiemelte, hogy a mostani segítséggel a közösség már 2 milliárd euró értékű segélyt nyújtott az ukránok számára, továbbá hangsúlyozta, hogy az nehézfegyverzet – tankok és tüzérség – beszerzését célozza.

Dmitro Kuleba újságíróknak nyilatkozva sürgette az uniós olajembargó mielőbbi bevezetését, ugyanakkor arról is beszélt, hogy nem kíván a közösség vitáiba beleszólni, ám a javaslat elvetésekor Putyin minden bizonnyal ünnepelne szerinte. A politikus szerint a lefoglalt orosz eszközök segíthetnék Ukrajna újjáépítését, ezt az igényét egyébként a pénteken megjelent Spiegelben szereplő interjújában Christian Lindner német pénzügyminiszter is támogatásáról biztosította. Németország a hétvégén a NATO, valamint a csatlakozni szándékozó Svédország és Finnország minisztereit is fogadja.

A háború kapcsán kialakuló élelmiszerválság kapcsán a hét ország jobb szervezést és gyors és hatékony válaszokat ígért.