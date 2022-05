Az Európai Unió országai nem tudtak megegyezni vasárnap Oroszország ukrajnai inváziója miatti szankciócsomagról a brüsszeli csúcstalálkozó előtt, de a tárgyalások a héten folytatódnak - közölte a Bloomberg.

Az uniós nagykövetek vasárnap délután tárgyaltak a témában, de nem jutottak egyezségere, ezért a hétfőn és kedden összeülő miniszterek tanácsának napirendjére sem tűzték ki a javaslatot, amelyet korábban egyeztetés nélkül jelentett be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen.

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto via AFP

Az EU-nagykövetek a tervek szerint hétfőn délelőtt ismét találkoznak, de a megállapodás hiánya azt jelenti, hogy az Oroszország elleni esetleges szankciók kiemelt támája lesz a közösség minisztereinek tanácsának a hétfőn kezdődő kétnapos ülésen. A Bloomberg által megszólaltatott név nélkül nyilatkozó meglepően optimista EU-tisztviselő szerint a következő napokban még lehetséges az egyezség.

Az elmúlt napokban a vezető nyugati hírportálok több olyan cikket is közöltek, miszerint komoly engedményekkel keresték meg az olajat vezetéken importáló országokat, és állításaik szerint ez előremozdíthatta a tárgyalásokat. E cikkek is név nélkül megszólaló forrásokra támaszkodtak. A külügyminiszterek mai, megállapodás nélküli tárgyalása pedig lényegében ezen megalapozatlan találgatásoknak is véget vetett.

Az Európai Bizottság nemrég azt javasolta, hogy az Oroszország elleni hatodik szankciós csomag tartalmazza az orosz olajra kivetett európai embargót is. A szankciók elfogadásához mind a 27 tagállam támogatására szükséges; Magyarország már a bejelentés után jelezte, hogy megvétózza a büntetőintézkedésekre vonatkozó javaslatot, miután már a korábbi egyeztetéseken is egyértelművé tette a miniszterek tanácsában is, hogy ez számunkra elfogadhatatlan áldozattal járna.

Az olajembargót nem csupán Magyarország, de az olyan, orosz vezetékes olajtól függő, tengerpart nélküli országok is ellenzik, mint Szlovákia vagy Csehország.