Rakétatámadás érte Kárpátalját, közelebb jött a háború Magyarországhoz

Rakétatámadás érte Kárpátalját kedden – számolt be róla a Kárpátalja.ma című magyar nyelvű portál. A magyarok lakta területre a háború kirobbanása óta most először csapódott be rakéta, ilyen közel a magyar határhoz még sosem lőttek.

A lap szerint infrastrukturális létesítményt ért légitámadás Kárpátalja egyik hegyvidéki járásban – közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA).

Rakéta Dnyipro település közelében / Fotó: Jevhen Maloletka

A hírportál Viktor Mikita kormányzóra hivatkozva azt írja: a hatóság a helyszínen dolgozik, jelenleg tisztázzák, hogy vannak-e sérültek vagy áldozatok. Viktor Mikita azt is írta Facebook-bejegyzésében, hogy a helyszínen senki se készítsen fotót, vagy videót, mert azt az ellenség felhasználhatja a pontosabb támadásokhoz.

Vitalij Glagola újságíró értesülései szerint a volóci területen csapódott be egy rakéta.