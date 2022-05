Arról már mi is írtunk, hogy a kripto szektor egyre több pénzt áldoz a számára kedves jelöltek támogatására, ami nem is csoda, hiszen az iparág szabályozásával kapcsolatos törekvések egyre erősödnek. Az FTX kriptotőzsdét alapító Sam Bankman-Fried kedden egy podkasztban beszélt arról, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztásra akár 1 milliárd dollárt is áldozhat – írja az NBC.

Amennyiben valóban hajlandó ennyi pénzt áldozni a '24-es ciklusban, azzal a 30 éves milliárdos lehet a legnagyobb adományozó egy választás során, egészen új kategóriát teremtve ezzel. Az interjú során az online térben csak SBF néven ismert befektető arról beszélt, hogy

valószínűleg több mint 100 millió dollárt fog költeni kedvenc jelöltjeire és az 1 milliárd dolláros határról is azt mondta, hogy az csak egy puha korlátja lehet a kiadásainak, annak mértéke az induló jelöltek függvénye.

Amennyiben ezek a kiadások mind olyan jelöltek és csoportok számlájára érkeznek, melyeknek jelenteniük kell adományozóikat a Szövetségi Választási Bizottság (FEC) részére, úgy a tőzsdetulajdonos minden rekordot megdöntene ezzel, igaz azt nem lehet tudni, hogy a különböző think-tankok és más szervezetek mennyi pénzhez jutottak a szupergazdag támogatóiktól.

A háttérből mozgatná a szálakat

Fotó: Sarah Silbiger / Bloomberg via Getty Images

A transzparens adományok terén

az eddigi csúcsot a 2020-as ciklus során a republikánus jelöltek között 218 millió dollárt szétszóró kaszinó tulajdonos Sheldon Adelson tartotta, az ő rekordját döntheti meg az eddigiek során főként demokratákat támogató SBF.

A demokraták eddigi legnagyobb támogatói a volt New York-i polgármester Michael Bloomberg és Tom Steyer voltak, akik az elmúlt három ciklus során 75 és 150 millió dollár közötti összeget áldoztak a választásokra (nem számítva a saját 2020-as elnöki kampányukra elköltött pénzt). Soros György az idei, elnökválasztással ugye nem járó, félidős választásokra 125 millió dollárt szán, ez is a demokrata jelölteket segítheti.

A felsoroltakat leszámítva a legnagyobb politikai adakozók általában nem költenek többet 40-60 millió dollárnál ciklusonként, így a kriptomilliárdos már 100 millió dollárral is a legtöbbet költők elitklubjába kerülhet.

Bankman-Fried a mostani ciklusban is már legalább 20 millió dollárt adott olyan demokrata jelölteknek, akik azt ígérték, hogy a következő járvány megelőzése felé mozdítanák a kormányt. Ugyanakkor bármennyire is fontos szerepet játszik a pénz az amerikai politikában, önmagában az még nem elegendő a választási győzelmekhez, így például

hiába költött 12 millió dollárt egy oregoni demokrata jelölt megválasztására a mostani ciklusban, ez nem volt elég még az előválasztási győzelemhez sem.

Az interjú során azonban kitartott döntése mellett, mondván olyan jelölteket érdemes támogatni, akiknek jelentős esélye van a vereségre is, így a kis valószínűségű győzelmek jutalma viszont jóval nagyobb is lehet, míg a biztos győztesek nem szorulnak segítségre.