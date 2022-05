A gyermekkori, egészen pontosan a 15 éves kor előtti macskatartás összefügg a skizofrénia későbbi kialakulásával

– írja az Index egy nemrég befejezett kanadai vizsgálatra hivatkozva.

A macskatartás mentális hatásait már évtizedek óta vizsgálja a tudomány, különös tekintettel a pszichiátriai problémákra, eddig azonban ellentétes eredmények születtek.

A macskákat a középkorban sokszor ördögi lényeknek tekintették, vallási rituálékon akár kínozták is őket, de a későbbiekben jelentősen növekedett a kedvtelésből tartott macskák száma, ahogyan a skizofrénia előfordulása is. Ráadásul a földrajzi előfordulás is egyezést mutat: ahol gyakori a macskatartás, így különösen Észak-Európában és Észak-Amerikában, ott gyakori a skizofrénia is – idézi fel a portál az előzményeket, amelyek már a régi korok kutatóit is foglalkoztatták.

A kanadai tudósok szerint a férfiakat jobban érintik a macskatartáshoz köthető mentális betegségek, különösen a kint tartott cicák esetében.

Fotó: Shutterstock

A vizsgálatot végző montreali McGill Egyetem munkatársai szerint a szabadba kiengedett macskák gyakran megfertőződnek a Toxoplasma gondii nevű kórokozóval, és ezt sok esetben át is adják tulajdonosuknak, ez a baktérium már többször is felmerült különböző pszichiátriai betegségek okozójaként. A kizárólag szobában tartott cicák esetében ettől nem kell tartani, hiszen a macskák általában vadászat közben kapják el a fertőzést, legtöbbször egerektől. Korábbi tanulmányok már idézték a lehetséges okot is:

a parazita olyan enzimet termel, amely egészségtelen mértékben növeli meg a dopamin termelődését az agyban.

A kutatóknak az még továbbra is fejtörést okozott, hogy miért csak férfiak esetében sikerült kimutatni az összefüggést. Erre jelenleg inkább csak elméletek léteznek, a pontos magyarázat nem ismert.

A vizsgálat során, amelyben összesen 2206 beteg vett részt, további rizikófaktorként sikerült azonosítani a korábbi fejsérüléseket és a dohányzást is.