Július 17-én tartja meg népszavazását Dél-Oszétia, amelyen eldől: csatlakoznak-e Oroszországhoz. A Georgiából kivált szakadár terület mindig is Moszkvához húzott, most pedig szeretnék ezt hivatalossá is tenni, legalábbis a köztársaság elnöke, Anatolij Bibilov szerint.

Georgia érthető módon elfogadhatatlannak tartja az ötletet. Az orosz TASZSZ hírügynökség értesülései szerint azonban Bibilovék ennek ellenére megtartják a népszavazást, ráadásul alig két hónap múlva. Az erről szóló rendeletet pénteken adta ki Dél-Oszétia elnöke.

Fotó: Sputnik via AFP

Dél-Oszétiában 2008. augusztusában kezdődött meg a fegyveres konfliktus, amikor a terület függetlenedni akart az országtól, a grúz vezetés pedig ezt, nem meglepő módon, nem akarta engedni. A szakadár terület az ország egy másik, hasonlóan szakadár részével, Abháziával együtt kinyilvánította függetlenségét, de ezt Oroszországon kívül csak Nicaragua, Venezuela, Vanuatu és Nauru ismerte el.