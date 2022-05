Visszaköltözik a magyar nagykövetség Kijevbe

A Kijevben folyamatosan javuló helyzetere alapozva, hasonlóan más európai uniós országhoz úgy döntöttünk, hogy az ideiglenesen Kijevből Lvivbe költöztetett nagykövetségünket visszaköltöztetjük

– jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy a biztonsági körülmények a költöztetéshez adottak. A nagykövetség kijevi működése ésszerű, így tudnak kapcsolatot tartani az ukrán kormányzati szervekkel és szükség szerint segítséget nyújtani magyar vagy más európai uniós állampolgároknak. A miniszter azt is mondta, hogy

a hétvégén bonyolították a visszaköltözés fizikai részét, mostantól újra Kijevben működik a magyar nagykövetség.

Korábban a VG is megírta, hogy a háború kezdete óta a többi között Japán, Franciaország, az Egyesült Államok és Kanada külképviselete is Lvivben lett áthelyezve. Magyarország március 3-án jelentette be, hogy a magyar nagykövetséget el kezdték evakuálni az ukrán fővárosban a fokozódó háborús helyzet miatt.