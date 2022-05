Oroszország hétfőn ünnepli a Szovjetunió II. világháborúban aratott győzelmét a náci Németország felett. Az ilyenkor szokásos katonai parádéra azonban árnyékot vetnek az Ukrajnában jelenleg is zajló háború eseményei – számolt be róla a The Moscow Times.

A hagyományosan a moszkvai Vörös téren rendezett díszes katonai parádén a korábbi évekhez képest lényegesen kevesebb katona és harci jármű lesz látható, egyrészt azért, mert az orosz hadsereg jelentős veszteségeket szenvedett Ukrajnában, másrészt azért, mert a csapatok számottevő része továbbra is a frontvonalon vagy annak közelében tartózkodik.

Ez azon kevés alkalmak egyike, amikor Oroszország a parádéval egy időben tényleges háborút folytat a határainál

– ismertette Aglaja Sznetkov, a University College London orosz külpolitikai szakértője.

Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Az Oroszországban évente megrendezett május 9-i ünnepségeket a győzelem napjaként tartják számon. A megemlékezést Vlagyimir Putyin elnök évek óta a hazafias egység előmozdítására és az ország katonai erejének demonstrálására használja fel.

Mivel Ukrajnában továbbra sincsenek számottevő katonai eredmények, a Kreml minden bizonnyal az idei eseményt az ukrajnai invázió indoklására fogja felhasználni.

A tervek szerint a háborút támogató programok részeként

vadászgépek egy csoportja repül majd el Moszkva központja felett Z alakzatban, ami az ukrajnai orosz csapatok támogatásának népszerű szimbóluma.

Míg a moszkvai átrepülésen várhatóan részt vevő repülőgépek száma valamivel magasabb, mint tavaly, a gyalogság és a felszerelés száma alacsonyabb.

Becslések szerint a 2021-es 191 katonai járművel és csaknem 12 ezer katonával szemben ezúttal csupán 129 katonai jármű és 10 ezer katona vonul fel az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint.