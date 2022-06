Egyre népszerűbb az online biztosításkötés, bizonyos típusok esetében azonban sokan még most is ragaszkodnak a személyes interakcióhoz a tanácsadóval illetve az ügyintézővel – egyebek mellett ezt állapította meg a KMPG és az NRC kutatása, amit áprilisban ezer ember megkérdezésével végeztek. A válaszadók csaknem fele kötött már valamilyen biztosítást online, legalábbis ezt gondolja magáról akkor is, ha a kötés folyamatában a biztosító képviselője végig támogatta. Akárhogy is történt, a magukat online biztosítást kötőknek vallók rendkívül elégedettek a szolgáltatással, és szívesen kötnének újabb biztosítást „online”. Ez pedig lehetőség a biztosítóknak, amit érdemes kihasználni.

Fotó: Shutterstock

Már a koronavírus-járvány előtt is volt egy jelentős lakossági bázis, aki online intézte biztosítási ügyeinek egy részét, és a biztosítók már akkor is próbálták ebbe az irányba terelni az ügyfeleket. A pandémia alatt a korábbinál valamivel többen szánták rá magukat az online kötésre. A kutatás alapján azt érzékeljük, a járvány hatása leginkább abban nyilvánult meg, hogy amellett, hogy felgyorsította a hajlandóságot, tágította az online vagy részben online megkötött biztosítások körét - már az élet típusú biztosítások egy részét is egyre többen indították így.

A pandémia tehát egy olyan áttörést idézett elő, amely megteremti az online kötések további jelentős elterjedését, bizonyos típusok esetében dominánssá válását

– foglalta össze a biztosításkötések terén tapasztalható új trendeket Halász Erika.



Minden második magyar kötött már biztosítást online – a legnépszerűbb a KGFB - derül ki a kutatás adataiból.

A KPMG felmérése szerint magára a biztosításkötésre a 30 év fölöttiek a legfogékonyabbak (79 százalékuk tett már ilyet), képzettséget tekintve a diplomások (86 százalék), illetve az aktív munkavállalók (80 százalék). A megkérdezettek csaknem fele azonban online is kötött már valamilyen biztosítást. A férfiak e téren aktívabbak, mint a nők, 55 százalékuknak van ilyen tapasztalata.

Háromból két diplomás számolt be arról, hogy intézett már online biztosítást, ez az arány a budapestiek és az aktív munkavállalók esetében egyaránt 50 százalék feletti.

Az online biztosításkötéseknél a kisebb fajsúlyú, kevésbé bonyolult és rövidebb elköteleződést jelentő biztosítások a legnépszerűbbek. A listát egyértelműen a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás (KGFB) vezeti - ennél a típusnál a szerződők 62 százaléka választotta az online megoldást. Ezt követi az utasbiztosítás 53, majd a casco 40 százalékos aránnyal. A negyedik helyre a baleset-, az ötödikre a lakásbiztosítás került.

Tízből 9 elégedett az online biztosításkötéssel

A kutatás szerint a válaszadók 92 százaléka elégedett volt az online biztosításkötéssel: a döntő többség gyorsnak, hatékonynak, egyszerűnek érezte a folyamatot.

79 százalék örült annak, hogy nem próbálta egy ügyintéző őt befolyásolni, bár 41 százalék azt is jelezte, hiányzott neki, hogy valaki segítsen a döntésben.

Mindössze 9 százalék csalódott valami miatt, 74 százalék azt kapta, amire számított, az ügyfelek 17 százalékát pedig kifejezetten kellemes meglepetés érte.

Az első lépést a legnehezebb megtenni

A KPMG és az NRC felmérése azt mutatja, hogy belevágni a legnehezebb a dologba. A teljes mintában ugyan kevesebben vannak, akik adott biztosításokat online terveznek megkötni, de azok közül, akik a szerződést egyszer már megkötötték online, a többség legközelebb már ezt az utat választaná. Tíz megkérdezettből általában nyolc újra online kötné meg a kötelező gépjármű felelősség-biztosítását, az utas-, a lakás- vagy a casco-biztosítást. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy az élet típusú biztosításoknál valamivel többen vannak, akik, legalábbis részben, mégis visszatérnének a személyes úthoz.

Emellett úgy tűnik, főleg az első online kötési élményen kell túljuttatni az ügyfelet, utána a pozitív tapasztalatok már erősítik az online csatorna újbóli választását.

Az online kötők ráadásul inkább intézik későbbi ügyeiket is online a szerződés teljes tartama alatt.

A KPMG felmérése arra is igyekezett választ találni, hogy az ügyfelek milyen megoldásoknak örülnének egy esetleges online biztosításkötésnél. Az élen két megoldás áll, mindkettőt minden második megkérdezett szívesen választaná: ezek az önkiszolgáló, űrlap kitöltésén alapuló online szerződéskötés, valamint a biztosítási termék online megismerése után egy személyes megbeszélés a szolgáltató képviselőjével.

Azok körében, akik még nem kötöttek biztosítást online, utóbbi megoldás (vagyis online tájékozódást követően személyes megbeszélés a szolgáltató képviselőjével) volt a legtámogatottabb, 45 százalékos válaszaránnyal. Ezt követte az űrlapos online kitöltés. A biztosítási termék online megismerése után 26 százalék venne szívesen egy online megbeszélést a szolgáltató képviselőjével valamilyen video platformon keresztül.

Akad olyan ügyfél, akinek a kedvéért érdemes lehet becsempészni a személyes vonalat is az online intézésbe. Az online nem kötők körében a felsorolt alternatívák közül ugyanis az a lehetőség bizonyult a legvonzóbbnak, amely az online előkészület után személyes találkozóval folytatódik - erre a változatra 45 százalék mondta, hogy szívesen használná.

Érdekes tanulsága a felmérésnek, hogy az ügyfelek olykor egészen mást értenek online biztosításkötés alatt, mint a biztosítók. Ez nem meglepő, ha tudjuk, hogy a biztosítókon belül sincs egyértelmű válasz arra, hogy mit tekintenek online ügyintézésnek. Szigorú értelemben ez egy emberi közreműködés nélküli folyamat, de az ügyfelek – és olykor a biztosítók maguk is – online-nak tekintik azt is, amikor videóhívásban tanácsadóval folytatott konzultáció után, tőle kapott elektronikus iratokat szignálva kötnek biztosítást – mondta Halász Erika, a KPMG szenior menedzsere.

Az egyértelműen látszik, sokan elzárkóznak attól, hogy a teljes biztosításkötési folyamatot online bonyolítsák. Ami meglepő, hogy ez a csoport sem életkor, sem végzettség, sem településméret alapján nem tipizálható: ha tetszik, minden más változótól független.

Az ügyintézések (nem új kötések) esetén az online megoldások ugyan népszerűnek látszanak, de az online még nem kötők itt is jobban hajlanak a személyes megoldások felé.