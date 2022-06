Németországban is szavaztak a törvényhozók A The New York Times berlini tudósítója, Christopher F. Schuetze arról írt pénteken, hogy a német törvényhozók megszavazták az „abortusz szolgáltatások” reklámozása tiltásának megszüntetését. Schuetze úgy fogalmazott, hogy a korábbi szabályozás gyakorlatilag kriminalizálta azokat az orvosokat, akik tájékoztatást adtak az eljárásról. Németországban az abortusz a terhesség 12. hetéig legális, egy kötelező konzultáció után.