Évente egy évvel megemelnék a cigarettavásárláshoz szükséges korhatárt Angliában – olvasható a kormány által megrendelt tanulmányban. A tervek szerint egy füstmentes generáció jönne így létre, amelyben egy bizonyos kor alatt egyáltalán nem lehetne cigarettát és egyéb dohánytermékeket vásárolni – számolt be a Sky News.

A dohánytermékek vásárlásának korhatárának emelése (jelenleg 18 év) kulcsfontosságúnak tekinthető a brit kormány „Dohánymentes 2030” ambíciójának eléréséhez, amelyet úgy határoztak meg, hogy

a jövőben a lakosság mindössze 5 százaléka vásárolhasson dohányterméket.

Az ajánlás egy brit jótékonysági szervezettől származik, az elképzelést csütörtök reggel tettek közzé, és amely Sajid Javid egészségügyi miniszter megbízásából készült el.

Fotó: Tolga Akmen / AFP

Angliában hatmillióan dohányoznak, a lakosság több mint háromnegyede (76 százalék) támogatja a kormány „füstmentes” elképzelését.

A tervezet benyújtója szerint azt a célt, hogy 2030-ra a társadalom mindössze 5 százaléka dohányozhasson csak akkor érhető el, ha a kormány időben meglépi a dohányértékesítés korlátozását.

Cél a füstmentes generáció megteremtése

A The Guardian cikke szerint annak ellenére, hogy a dohányzással járó kockázatok évtizedek óta ismertek,

világszerte 1,3 milliárdan élnek különböző dohánytermékekkel, évente 8 millió ember hal meg a dohányzás miatt, és közülük több mint egymillióan a passzív dohányzás következtében halnak meg.

Annak érdekében, hogy végleg felszámolják a dohányzást sok nyugati ország merész dohánypolitikát hirdetett azzal a céllal, hogy az évtized vége előtt dohányzásmentessé váljon. Új-Zéland egyike azoknak, akik vezetik a versenyt, miután az ország kormánya bejelentette, hogy

betiltja a dohányzást a következő generáció számára, így azok, akik ma 14 évesnél fiatalabbak, soha nem vásárolhatnak majd legálisan dohányt.

A törvény értelmében a dohányzás törvényes korhatára évről évre emelkedni fog, hogy az új-zélandiak füstmentes generációja jöjjön létre. Az ország 2025-ig történő dohányzásmentessé tételére irányuló további intézkedések a következők:

a dohánytermékekben található nikotin legális mennyiségének nagyon alacsony szintre mérséklik, továbbá csökkentik azon üzletek számát, ahol legálisan lehet cigarettát árusítani, valamint megnövelik az addiktológiai szolgáltatások finanszírozását.

A dohányvásárlás alsó korhatárát legutóbb 2007-ben emelték 16-ról 18-ra Angliában, Skóciában és Walesben. Ugyanebben az évben Angliában, Walesben és Észak-Írországban betiltották a dohányzást a zárt közterületeken és munkahelyeken.

David Canzini kabinetfőnök-helyettes azt tanácsolta Boris Johnson miniszterelnöknek, hogy a lehető legtöbb olyan témát kerülje el, amely népszerűtlen lehet a tory képviselők vagy a hagyományos konzervatív szavazók körében. A brit lap szerint a konzervatívok arra is törekednek majd, hogy ne veszítsék el a bizonytalan vörös fal szavazókat – a tradicionálisan munkáspárti szavazókörök lakóit –, ami veszélybe kerülhet, ha hirtelen szigorú dohányzási politikát vetnek be.

Sajid Javid leszokott a dohányzásról, miután tavaly kinevezték egészségügyi miniszternek, és köztudottan támogatja a dohányellenes politika véghez vitelét. A politikus állítólag megvizsgálta az Egyesült Államok egészségügyi politikáját, ahol a törvényes korhatár 21 év, valamint az új-zélandi szabályozást is megvizsgálta, és fontolóra vette az értékesítési szabályok szigorítását Nagy-Britanniában is. De a kabinet többi tagja és a miniszterelnök is szkepticizmussal kezeli a dohánytermékek megvásárláshoz szükséges életkor emelését, illetve új adók bevezetésé is. A The Guardian emlékeztet, hogy a Cancer Research Institue (CRI) korábban arra figyelmeztetett, hogy Anglia várhatóan nem fogja elérni azt a célt, hogy tizennyolc év múlva dohányzásmentessé váljon, mert jelenleg is nagyon sok szegény ember cigarettázik.