Letartóztatta a dubaji rendőrség Sanjay Shah-ot, aki a vádak szerint több mint 1,7 milliárd dolláros mértékben követett el adócsalást Dániával szemben – írja a Gulf News.

A cum-ex ügyet az évszázad rablásának is nevezték és a gyakorlatban az történt, hogy Shah és társai a törvényi szabályozás 2012-es megváltoztatásáig osztalékfizető (cum) és osztalékot nem fizető (ex) részvények adásvétele révén kétszeresen igényelhették vissza a tőkejövedelem után fizetendő adót.

Fotó: Christopher Pike / Bloomberg via Getty Images

Az egykori hedge fund menedzser

letartóztatása az Egyesült Arab Emírségek és Dánia között idén márciusban tető alá hozott kétoldalú kiadatási egyezményt

és az azzal járó szoros együttműködést követi.

A dubaji rendőrség a letartóztatás kapcsán közölte, hogy mindig is híve volt az aktív kommunikáció fenntartásának a világszerte működő rendőri erőkkel, különösen a szervezett bűnözés – ide értve a pénzügyi bűnöket is – elleni harcban. Éppen ezért miután sikerült megtalálniuk az egykori üzletembert, folyamatosan szemmel is tartották, egészen a letartóztatásának a pillanatáig.

Az adócsalással vádolt férfit a szükséges lépéseket követően Dániának adja ki Dubaj. A brit állampolgárságú Shah 2009 óta élt Dubajban. A cum-ex ügy kapcsán Dánia valamint Shah és társai a londoni bíróságon is szemben állnak egymással. Az ügyben Európa-szerte állnak befektetők, ügyvédek és bankárok bíróság elé.