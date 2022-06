A mintegy 460 ezres nyugat-japáni város, Amagaszaki lakói napok óta aggódnak, és nem is alaptalanul. A város vezetése egy külsős céget bízott meg azzal, hogy állítson össze egy listát azokról, akik jogosultak lehetnek a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére létrehozott pénzügyi alapból fizetendő támogatásra. A feladat elvégzéséhez a külsős cég az önkormányzattól minden adatot megkapott: az összes lakó nevét, lakcímét, születési adatait, bankszámlaszámát, a nekik kiutalt korábbi támogatások összegét és egyéb, a döntés szempontjából releváns információkat egy pendrive-on adták át nekik. Az adathordozónak azonban nyoma veszett, méghozzá nem is akárhogyan.

A The Japan Times beszámolója szerint a feladattal megbízott cég egy munkatársa még kedden, munkaideje leteltével – mint aki jól végezte dolgát – bevetette magát az amagaszaki éjszakába. Egy étteremben kötött ki, ahol a vacsora mellé ivott is, majd másnap reggel az utcán ébredt. Ekkor vette észre, hogy a táskája, amely előző este még a keze ügyében volt már nincs vele. A negyvenes férfi, akinek a nevét a lap nem közölte, nyilván – jó ázsiai szokás szerint – hazavitte volna magával a munkáját, így a város minden polgárának személyes és szenzitív adatait tartalmazó pendrive-ot is, ha nem szól közbe az ital. Szerda reggelre azonban a táskával együtt a pendrive-nak is nyoma veszett, és azóta is hiába keresik.

Fotó: Takuya Yoshino / The Yomiuri Shimbun via AFP

A férfi jelentette az ügyet a rendőrségnek, Amagaszaki vezetői pedig sűrű hajlongások közepedte kértek bocsánatot a várostól, egyúttal próbáltak mindenkit megnyugtatni: a pendrive-on tárolt adatokat titkosították, azokat jelszó is védte, talán ennek is köszönhető, hogy a helyiek személyes adatait egyelőre senki nem árulja még a dark weben.

Amagaszaki vezetése, és a munkával megbízott férfi feltételezhetően egy életre megtanulta: a város polgárainak személyes adatait körültekintőbben kell kezelni annál, ahogy ezt eddig tették.