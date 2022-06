Miután Jeffrey Epstein élete dicstelen véget ért egy börtöncellában, az üzletember hagyatékát is szép lassan készpénzre váltják, így a Manhattan Upper East Side részén található kastélya 51 millió dollárért, Palm Beach-i háza 18,5 millióért kelt el, mind a kettő még tavaly márciusban. A Palm Beach-i épületet azóta le is bontották.

Az egykori bankár hírhedt magángépének, a Lolita Express néven elhíresült repülőnek a kedvelt célpontjai,

Epstein szigetei azonban mindeddig nem találtak új gazdára,

ezért a két szigetet külön-külön próbálják eladni – írja a The Wall Street Journal. Míg korábban Great St. James és Little St. James szigetét 125 millió dollárért árulták,

most mind a kettőt már 55 millióért is meg lehet venni. A két sziget együtt így is 12 százalékkal olcsóbb lett tehát.

Ez persze még így jóval drágább annál, mint amennyit a szexuális bűncselekményeiről ismert Epstein fizetett értük, hiszen amikor 1998-ban megvásárolta az Amerikai Virgin-szigeteken található közel 30 hektáros Little St. James szigetet, azért 7,95 millió dollárt fizetett, míg 2016-ban a több mint 65 hektáros Great St. James 18 milliójába került.

Fotó: Emily Michot / Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images

A szigeteket kínáló egyik ingatlaniroda, a Modlin Group szerint a szigeteket azért kínálják külön, mert az érdeklődők inkább csak azok egyikét vennék meg.

A nagyobbikon, Great St. Jamesen nem nagyon találhatók építmények, ellentétben a bukott üzletember birtokában régebb óta lévő Little St. Jamesszel, ahol helikopterleszálló, kikötő, benzinkút, medencék, lakóépület és négy vendégház, edzőterem és tiki kunyhó is áll.

Epstein ellen, aki 2019-ben egy New York-i börtönben lett öngyilkos a hírek szerint, 2020-ban a Virgin-szigetek ügyészsége vádat emelt, mondván, a szigetre vitt kislányokkal – akik között 11 éves is volt – szemben szexuális bűnöket követett el.

A hagyatékot kezelő ügyvéd szerint az eladásból befolyt összeget a folyamatban lévő perekre, a hagyaték kezelésének költségeire, az adók és a hitelezők kifizetésére fogják fordítani. A szigetekre jelzálogjogot jegyzett be az Amerikai Virgin-szigetek ügyészsége is. A hagyatékban található ingatlanok között még az egykori üzletember Santa Fe-i tanyája van, amit 27,5 millió dollárért hirdetnek.