A kora nyári hőség miatt Spanyolországban és Németországban is erdőtüzek tombolnak – tudatta az AP hírügynökség. Az erdőtüzek a legnagyobb károkat Zamora tartományban okozták Spanyolországban, ahol a lángok több mint 25 ezer hektárnyi területet emésztettek fel – közölték a regionális hatóságok, míg a német hatóságok arról számoltak be, hogy egy Berlin melletti falu lakóit vasárnap az otthonaik elhagyására szólították fel egy közelgő erdőtűz miatt.

Vasárnap reggelre némileg enyhült a kánikula, ami lehetővé tette, hogy mintegy 650 tűzoltó repülőgépek segítségével körülhatárolják a Zamora Sierra de la Culebrában keletkezett tüzet. A hatóságok figyelmeztettek, hogy továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy az időjárás kedvezőtlen változása fellobbantja a tüzet, amely miatt 18 települést kellett kiüríteni.

A szakértők az éghajlatváltozással hozták összefüggésbe az Európa számára szokatlanul meleg kora nyári időszakot.

A 70 kilométer per órás széllökések, amelyeket szeszélyes irányváltások jellemeztek,továbbá a 40 Celsius fok közeli hőmérséklet nagyon megnehezítették a tűzoltók dolgát – közölték a hatóságok.

A zamorai tüzet egy szerdai villámlás okozta. A terjedő tűz miatt szombaton leállították a Madridból Spanyolország északnyugati részébe tartó vonatközlekedést is, melyet vasárnap reggelre állították helyre. Áldozatokról nem érkezett jelentés, de a lángok mind Zamora, mind Navarra tartományban elérték néhány falu külterületét, és az autósok által készített videókon látszik, hogy a lángok az utak szélét nyaldossák.

Erdőtűz az észak-spanyolországi Zamora közelében lévő Pumarejo de Tera településen 2022. június 18-án.

Fotó: Cesar Manso /AFP

Navarra középső-északi részén a hatóságok elővigyázatosságból mintegy 15 kis falut evakuáltak, mivel a magas hőmérséklet a térségben várhatóan csak szerdán csökken. Arra kérték a gazdákat, hogy ne használjanak nehézgépeket, amelyek véletlenül tüzet okozhatnak. Javier Remírez, Navarra tartományi alelnöke elmondta, hogy a helyzet továbbra is kényes, és a rendkívül magas hőmérséklet és az erős szél miatt több aktív tűz is tombol. Katalónia északkeleti részén három helyen is erdőtüzek pusztítottak: Lleidában, Tarragonában és a Barcelonától délre fekvő Garaf egyik természetvédelmi parkjában. A tűzoltók közölték, hogy Lleidában 2700 hektárnyi terület égett fel. Hozzátették, hogy csak Katalóniában az elmúlt héten több mint 200 különböző erdőtűzhöz vonultak ki.

Németországban az erős szél Berlintől 50 kilométerre délnyugat felé erősítette a lángokat, ami arra késztette a hatóságokat, hogy szombaton szükségállapotot hirdessenek.

Az országban az elmúlt napokban számos erdőtűz pusztított a nagy hőség és a kevés eső miatt. Az ország nemzeti meteorológiai hivatala szerint a hőmérő higanyszála vasárnap néhány keleti mérőállomáson meghaladta a 38 Celsius-fokot. Az előrejelzések szerint estétől nyugat felől zivatarok hoznak majd hűvösebb időjárást.