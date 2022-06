A gyereke hallani sem akar többé Elon Muskról, a nevét is megváltoztatná

Xavier Alexander Musk nemrég töltötte be a 18. életévét. Már be is nyújtotta a kérelmét Santa Monicában a Los Angeles-i megyei bírósághoz, amelyben azt kéri, hogy az irataiba bejegyzett nemét változtassák meg férfiról nőre, és ennek megfelelően a nevét is változtassák meg – írta meg a Sky News.

1 órája | Szerző: P. A. R.

Megtagadta apját Elon Musk fia, aki közölte, hogy mostantól nőként akar élni, ehhez minden szükséges iratot benyújtott a bírósághoz, és bízik a pozitív elbírálásban. Nem akarok többé együtt élni a biológiai apámmal, és nem kívánok sem rokoni, sem semmilyen más kapcsolatban lenni vele a jövőben – mondta Xavier Alexander Musk. A Sky News birtokába jutott dokumentumokban az új nevét kitakarták. Arról nincs semmilyen információ, hogy miért történt ez a szakadás Musk és gyermeke között. A Sky News megkereste Elon Musk ügyvédjét és a Tesla sajtóirodáját is, de sehonnan nem kaptak választ a kérdésekre. A lap arról ír, lehetséges, hogy a családi dráma hátterében Xavier Alexander Musk transzneműsége áll. Apja az év elején nyíltan támogatását fejezte ki a Republikánus Párt felé. Nincs bizonyíték, hogy ez okozná Elon Musk és a gyereke közötti problémákat, de nem kizárt, hogy politikai nézeteltérés lehet a háttérben. Fotó: PAUL HENNESSY Elon Musk az elmúlt hónapokban folyamatosan a média középpontjában van tettei és kijelentései miatt. A Tesla és a SpaceX vezére nemrég bejelentette, hogy 44 milliárd dollárért felvásárolja a Twittert, utána többször is egymásnak ellentmondó információkat közölt az ügyről. A legfrissebb hírek szerint a világ leggazdagabb embere addig nem hajlandó nyélbe ütni az üzletet, ameddig nem kapja meg a platformon található hamis profilokról szóló összes adatot. Musk szerint A Twitteren regisztrált fiókok 20 százaléka hamis profil, a Twitter vezetősége viszont kitart amellett, hogy az arány csupán 5 százalék. A Twittert leszámítva is borzolja a piaci szereplők kedélyeit a milliárdos. A Tesla háza táján naponta közöl új infókat azzal kapcsolatban, hogy milyen lépésekre készül a cég. Egyik nap hatalmas leépítésekről ad hírt, a következőn pedig létszámbővítést ígér.

