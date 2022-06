Irtózatos veszteségeket szenvednek az ukránok, mostantól az oroszoknak játszik az idő

Megfordulni látszik a háború menete Ukrajnában. Az orosz vezetés februárban még gyors sikert szeretett volna elérni, de erről le kellett tenniük a heves ukrán ellenállásnak köszönhetően. Áprilistól kezdve Donbaszra helyeződött át a fő frontvonal, de itt sem sikerült az áhított május 9-i, győzelem napi ünnepségre látható eredményt felmutatni. Most már viszont nem is ez Moszkva fő célja, hanem éppen ellenkezőleg: egy elhúzódó háborúban teljesen felőrölni az ukrán sereget. Márpedig ez egyelőre úgy tűnik, bejön.

A Guardian című brit lapnak magas rangú ukrán vezetők árulták el, hogy az ukrán hadsereg napi veszteségei megközelítik az ezret. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 100-200 ukrán katona hal meg minden nap a harcokban, a sebesültek, vagyis a harcképtelenekké válók száma pedig közel 800-ra tehető napi szinten. Ezekről az óriási számokról korábban már Volodomir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt.

Zelenszkij elárulta, naponta hány ukrán katona hal meg a háborúban Az ukrán elnök egy amerikai tévécsatornának adott interjújában vallotta be, milyen veszteségeket szenvednek el a védők.

A veszteség természetesen az orosz oldalon sem kisebb, sőt, ha hinni lehet a nyugati hírszerzés információinak, akkor még az ukránokon is túltesz az elesett orosz katonák száma. Csakhogy, míg ukrán oldalon alig pár százezren vethetők be a fronton – a háború előtti nagyjából 125 ezer hivatásos katona és 102 ezer határőr számát rövid idő alatt 500 ezerre növelték –, addig az orosz hadsereg utánpótlása könnyedén megoldható a távolabbi, ázsiai vidékekről.

Fotó: AFP

Ha csak az alap számokat nézzük, havonta akkor is nagyjából 20-30 ezerrel csökken az ukrán hadsereg létszáma. Ez pedig az oroszoknak tökéletesen megfelel. Ha ugyanis még hónapokig elhúzódik a háború, akkor év végére alig lesz bevethető egysége az ukrán hadseregnek.

Moszkva célja tehát a szakértők szerint már nem a gyors siker, hanem egy ilyen elhúzódó, véres háború, amely során minél inkább ki akarják véreztetni az ukrán sereget.

Ehhez némileg asszisztál az ukrán vezetés is, hiszen ahelyett, hogy jóval védhetőbb állásokba vonná vissza egységegeit, a kiadott utasítás értelmében – azaz egyetlen talpalatnyi földet sem engednek a megszállóknak – véres és öldöklő utcai csatákat vívnak. A BBC szombati jelentése szerint Szeverodonyeckben most is folyamatosan lövik egymást a szemben álló felek.

Zelenszkij megpecsételte Szeverodonyeck sorsát Továbbra is Donbászban zajlanak a legsúlyosabb harcok.

A beígért és folyamatosan küldött nyugati fegyverekkel persze még kitarthat valameddig Ukrajna – ha lesz, aki kezeli még őket –, de az már most világosnak látszik, hogy Donbasz orosz kézre kerüléséhez már csak idő kell és utána kérdéses, meddig nyomulnak még az oroszok.