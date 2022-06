Próbára teszi az Európai Unió szolidaritási tervét és a tagállamok közti együttműködést a gázválság.

Nehéz tele lesz az európai országoknak, az egész kontinensen káosz alakulhat ki

– idézi a Financial Times Markus Krebbert, az RWE német közműszolgáltató vezetőjének szavait.

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Arra is figyelmeztetett, hogy konfliktusok alakulhatnak ki a gázelosztás során, például Németországot és Hollandiát, amelyek tartályhajókon keresztül importálják a gázt, azzal vádolhatják, hogy felhalmozzák az energiakészletüket, míg másoknak nem jut elég, ezért javaslata szerint be kell vezetni egy sürgősségi eljárást is, amely a bajba jutott országoknak segít.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint Európának haladéktalanul el kell kezdenie a felkészülést arra az eshetőségre, hogy a télre teljesen leállnak a földgázszállítások Oroszországból, és még az is megtörténhet, hogy porciózni fogják a földgázt. James Waddell, az Energy Aspect elemzője szerint az igazságos energiaáramlás az EU kulcsfontosságú pillére.

Németországban egyre nagyobb a pánik. A német gazdasági miniszter kihirdette a háromfokozatú országos földgázellátási válsághelyzet második, riasztási fázisát. A Gazprom június közepén jelentette be, hogy csak napi 100 millió köbméter gázt fog küldeni a vezetéken, ez 40 százalékkal kevesebb az eddigi mennyiségnél. Oroszország már 12 ország felé csökkentette a szállítását. A német Szövetségi Hálózati Ügynökség nagy erőkkel dolgozik azon, hogy arányos legyen a vállalatok gázellátása, a háztartásokat pedig arra ösztönzik, hogy korlátozzák fogyasztásukat. Olaszországban például a középületeket télen nem lehet majd 19 fok fölé fűteni, nyáron pedig a légkondit 25 fok alá csavarni.

A legtöbb ország alternatív megoldásokat keres a gáz kiváltására. Többeknél felmerült a szénenergiára való visszaállás lehetősége is. Európa az Egyesült Államoktól a Közel-Keletig keresi az alternatívákat az orosz energia kiváltására, a jövőben több gázt importálnak Norvégiából, inkább tőlük függenének, mint Putyintól.