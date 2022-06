Amber Heard ügyvédje csütörtökön árulta el, hogy a színésznő nem tudja kifizetni azt a 10,4 millió dollárt, amivel volt férjének, Johnny Deppnek tartozik. A színésznő a rágalmazási perrel kapcsolatos magas jogi költségek miatt fizetésképtelen – állítják a The New York Post című lapnak nyilatkozó források. Ennek hátterében Heard múltbeli pazarló költekezése állhat, amelyeket nagyrészt utazásokra, ruhákra, ajándékokra és borokra fordított.

A források szerint az Aquaman című film sztárjának jogi képviselőt kellett váltania, és most a lakásbiztosítására támaszkodik, hogy fedezze az ügyvédek költségeit. Heard ügyvédjének számláját nagyrészt a Travelers Companies állta a színésznő biztosítási kötvényének feltételei alapján.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Heard nettó vagyonát körülbelül 1,5 és 2,5 millió dollárra becsülik, mely közel sem annyi, mint amennyivel most az esküdtszék döntése után Deppnek tartozik. A hathetes rágalmazási per során Heard és több tanú is azt vallotta, hogy a színésznő valószínűleg nem rendelkezik akkora vagyonnal, hogy ki tudja fizetni a volt férjét. A bírósági tanúvallomásokból kiderült, hogy Heardnek egymillió dollárt fizettek a 2018-as Aquaman című filmben játszott szerepéért, és további 2 millió dollárt a jövőre megjelenő folytatásért. A tanúk arról is vallottak, hogy Heard több együttműködést is elvesztett a botrány miatt, köztük a L'Oréallal kötött márkaszerződését is.

Heard azt az ígéretét sem váltotta be, hogy a 2016-os válásuk után a Depptől kapott 7 millió dollárt az Amerikai Polgárjogi Uniónak (ACLU) és a Los Angeles-i Gyermekkórháznak adományozza.

Az ACLU képviselője az esküdteknek elmondta, hogy a színésznő 2018-ban állította ki az utolsó csekket a jótékonysági szervezet részére, ezt követően leállította a kifizetéseket a pénzügyi nehézségei miatt.

A fizetésképtelenség ellenére Depp még mindig követelheti a neki megítélt összeget, a volt felesége két készülőben lévő filmjéből származó jövedelemére is igényt tarthat, lefoglalhatja egyéb vagyontárgyait, vagy akár a kaliforniai Yucca Valleyben fekvő házát. A kalfiorniai sivatagban található három hálószobás, három fürdőszobás ház értékét 1 millió dollárra becsülik.

Amennyiben Heard nem fizeti ki az ítéletben meghatározott összeget, Depp behajtási eljárást indíthat, hogy lefoglalhassa fizetését, vagy egyéb bér jellegű jövedelmét – mondták a szakértők.

Az ítélet akár 30 évig is hatályos maradhat, így ha Heard új bevételi forráshoz jut, Depp arra szintén igényt tarthat.