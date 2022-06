Katonai pompával ünnepelte az Egyesült Királyság Londonban a 96 esztendős II. Erzsébet királynő hivatalos születésnapját és platinajubileumát, vagyis trónra lépésének 70. évfordulóját.

A brit uralkodó a legidősebb és ő ül a legrégebben trónján koronás kollégái között, hivatalos születésnapi ceremóniája pedig a Trooping the Colour nevet viselő katonai parádé, melyet mindig júniusban rendeznek, noha II. Erzsébet igazából április 21-én született.

Fotó: Glyn KIRK / AFP

A Trooping the Colour – a csapatzászlók ceremoniális bemutatása a hadsereg alakulatainak – 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Azt azonban, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, VII. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében. Ő egyébként novemberben született, ám a brit időjárás az év azon szakaszában nem kedvez a nagyszabású eseményeknek, ezért jött az azóta is érvényben lévő júniusi dátum.

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

A parádé annak a régi katonai gyakorlatnak a stilizált felidézése, amellyel az egyes alakulatok zászlait és jelképeit, vagyis színeit (colour) rendszeresen végighordozták a katonák (troops) előtt, hogy azok a csata zűrzavarában is könnyen felismerhessék, mely színek alatt kell szükség esetén gyülekezniük.

A rendezvényen való részvételben II. Erzsébetnek is nagy gyakorlata van, hiszen már trónra lépése előtt, 1951-ben is jelen volt, nagybeteg édesapja, VI. György király képviseletében. A következő évben már királynőként őt köszöntötték a felvonuló díszalakulatok, és az uralkodó azóta mindig jelen volt a ceremónián.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ugyanakkor 1955-ben az országos vasutassztrájk miatt, tavaly és tavalyelőtt pedig a koronavírus hatására maradt el az esemény. Csütörtökön viszont 1500 katona és 400 fős katonazenekar részvételével, két év kihagyás után újból teljes pompájában, több százezres tömeg jelenlétében megtartották a többórás díszszemlét.

A felvonulás egyúttal a brit uralkodó trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából szervezett négynapos ünnepségsorozat első nagyszabású eseménye is. Az angol-brit monarchia évezredes történetében példátlan évfordulóra a brit kormány négynapos hétvégét hirdetett, mégpedig úgy, hogy a május utolsó hétfőjén esedékes hagyományos országos munkaszünetet csütörtökre helyezte át, és pénteket rendkívüli munkaszüneti nappá nyilvánította.

Szemben a korábbi évekkel, amikor a királynő díszes hintóban utazott a Buckingham-palotából a Trooping the Colour helyszínére, a palotától egy mérföldnyire lévő lovastestőrségi laktanya, a Horse Guards Parade gyakorlóterére, idén – az udvar indoklása szerint mozgásproblémái miatt – a palotában maradt, és a laktanyánál elsőszülött fia, Károly trónörökös és Károly legidősebb fia, Vilmos herceg képviselte a királynőt.

Fotó: Ben Stansall / AFP

Jelen volt a parádén az Egyesült Királyság három majdani uralkodója is, hiszen Károly és Vilmos mellett Vilmos és felesége, Katalin hercegnő három gyermeke is részt vett az ünnepségen, köztük György herceg, Vilmos és Katalin legidősebb fia, aki édesapja trónra lépése után szintén trónörökösi rangra emelkedik majd.

II. Erzsébet és családja a palota híres teraszáról megtekintette a Buckingham-palotánál tartott díszes őrségváltást és a a brit királyi légierő (RAF) gépinek tisztelgő átrepülését a díszszemlét követően. Az uralkodása 70. évfordulóját stílszerűen 70 repülővel és helikopterrel köszöntötte a RAF, melyet a többszázezres ünneplő tömeg egetverő üdvrivalgása kísért.

Az erkélyen megjelent családtagok közül ugyanakkor most első ízben hiányzott a királynő néhai férje, Fülöp edinburghi herceg, aki tavaly áprilisban, századik születésnapja előtt néhány héttel elhunyt. A királynő és férje 73 évig élt házasságban, ami szintén rekord a brit monarchia történetében.

II. Erzsébet a negyvenedik angol-brit uralkodó azóta, hogy Hódító Vilmost 1066 karácsonyán a londoni Westminster apátságban királlyá koronázták, de a 96 esztendős királynő egyik elődjének sem adatott meg ilyen hosszú élet és ennyi idő az angol trónon. II. Erzsébet királynő első miniszterelnöke az eddigi tizennégy közül Winston Churchill, a világháborús győző volt.

Az utóbbi negyedszázad öt brit miniszterelnöke közül négy – Tony Blair, David Cameron, Theresa May, és a jelenlegi kormányfő, Boris Johnson – már II. Erzsébet királynő trónra lépése után született, és a Blairt követő Gordon Brown is csecsemő volt még, amikor Erzsébet nem egészen 26 évesen, édesapja halálának pillanatában trónra lépett.

Az utóbbi időben az olajválság, az elszabaduló infláció vagy épp a lehetséges stagfláció miatt a mostani helyzetet a 70-es évekhez hasonlítók számára újabb párhuzam, hogy 1977-ben a királynő ezüstjubileumát ünnepelte, és ekkor futott be igazán a punkmozgalmat kereskedelmi szempontból is elindító Sex Pistols is, melynek történetéből a Hulura készült sorozat.