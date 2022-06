Átfogó akciót indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) egy új típusú eldobható elektromos cigaretta, az Elf Bar kereskedelme ellen – jelentették be szerdai sajtótájékoztatójukon a szervezetek képviselői.

Fotó: STR

Biró Marcell, az SZTFH elnöke közölte, nyári táborokban hívják fel a figyelmet az Elf Bar káros hatásaira, szeptembertől pedig valamennyi iskolában, valamennyi osztályban osztályfőnöki órán.

Horváth Gábor, a NAV ellenőrzési szakfőigazgatója elmondta,

a fiatalok nincsenek tisztában azzal, hogy egy-egy ilyen termék akár kettő, öt, vagy – magasabb nikotintartalom esetén akár tizenhat – doboznyi cigarettának is megfelelhet, ezért az életüket is veszélyeztetik, ha szívják.

Tóth Márk pénzügyőr ezredes, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának igazgatója elmondta: nemcsak a kereskedelme, de az Elf Bar birtoklása, külföldről saját célra történő rendelése is törvényellenes, mivel a jogszabály azoknak a termékeknek a tartását, beszerzését is büntetni rendeli, amelyek a jövedéki adó hatálya alá tartoznának.

Az Elf Bar egy többféle ízben elérhető, nikotinos vagy nikotinmentes folyadékkal előre feltöltött, akkumulátoros, eldobható, dohányzást imitáló eszköz. Egyszerű használata és kompakt kiszerelése miatt egyre népszerűbb, főleg a fiatal korosztály körében – áll a NAV-SZTFH közleményében.

Az Elf Bar a hatályos szabályozás értelmében dohánygyártmánynak számít, tehát jogszerűen csak trafikban, zárjeggyel ellátva lenne értékesíthető,

ráadásul csak ízesítés nélküli változatban. Mégis egyre többször ajánlják vételre online hirdetésekben, a Facebook Marketplace-en, különböző zárt csoportokban, az Instagramon és a TikTokon is. Az értékesítők jellemzően Messengeren tartják a kapcsolatot vevőikkel.

Az áru nagy tételben leggyakrabban Szlovákiából és Budapesten a kínai piacról érkezik az eladókhoz. Mivel uniós szinten nincs kötelező szabályozás az elektronikus dohánytermékekre, ezért az engedélyekre, forgalmazásra, adóztatásra vonatkozó tagállami szabályok eltérők.

Aki Magyarországon értékesít engedély nélkül ilyen termékeket, az 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírságot kockáztat.

Az Elf Bar feketekereskedelmének megakadályozására a NAV ellenőrzési szakterülete próbavásárlásokkal buktatja le az illegálisan értékesítőket, a bevetési, valamint bűnügyi szakterület munkatársai pedig helyszíni akciókban kutatják át az eladókhoz köthető ingatlanokat, foglalják le az illegális dohánytermékeket és veszik őrizetbe a kereskedőket.

Az illegális cigarettával és dohánytermékekkel üzletelő bűnbandák kínálatában a NAV egyre gyakrabban talál Elf Bart, sőt, a terméket már hamisítják is. A NAV Repülőtéri Igazgatósága mélységi ellenőrzésein is egyre többször akad fenn Elf Bart tartalmazó csomag, mivel az eladók a különböző futárszolgálatok csomagküldő szolgáltatásait is kihasználják a terítéshez.

A NAV csak az elmúlt hetekben vidéken és Budapesten összesen 30 ezer terméket foglalt le, 135 millió forint értékben, a legnagyobb fogás egy Kínában feladott 18 ezer darabos tétel volt a fővárosban.

Az akciókban már 4 illegális kereskedő került őrizetbe. Az SZTFH Dohányügyi Igazgatósága összesen 25 ügyet vett nyilvántartásba, amelyek közül már 4 esetben, összesen 20 millió forintos bírságot szabott ki.

Az ízesített, rajzfilmfigurával díszített, akár magas nikotintartalmú és az egészségre súlyosan ártalmas, illegális termékek egyik legnagyobb veszélye, hogy gyakran általános iskolás gyerekeknek értékesítik. A NAV ezekkel az akciókkal csaknem 30 ezer ilyen veszélyes eszközt vont ki a feketepiacról, ami akár gyerekek kezébe is kerülhetett volna.

Az illegális termék forgalmazói a közeljövőben hasonló akciókra, közös razziákra számíthatnak a két hatóság részéről, ugyanis az SZTFH és a NAV továbbra is szigorúan fellép a jogsértések ellen.

Mivel a szülőknek és a pedagógusoknak is fontos tudniuk, hogy az Elf Bar nem játék, a gyermekek egészségét súlyosan károsíthatja, ezért az SZTFH a Klebelsberg Központ (KLIK) elnökének küldött levelében is felhívta a figyelmet a jelenségre és kérte intézkedését, hogy a KRÉTA-rendszer segítségével minél több diákhoz és szülőhöz jusson el ez az információ.

Az SZTFH továbbá elindítja a 1828-as ingyenesen hívható zöld számát, ahová várja az Elf Barral kapcsolatos lakossági bejelentéseket.

A magyar állam több mint 10 éve aktívan harcol a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáért, és a nemdohányzók védelméért. Az eddig elért eredményeket az SZTFH és a NAV szoros együttműködésben minden jogi eszközzel meg fogja védeni – zárul a közlemény.