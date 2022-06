Zala, Somogy és Veszprém megye összesen kilenc járásában rendelt el másodfokú, narancssárga riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden késő este a felhőszakadások veszélye miatt. A Dunántúl más területein elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben a felhőszakadások veszélye miatt. Zivatarok szinte az egész országban előfordulhatnak már kedden éjjel is. A hét második felében sem érdemes másra számítanunk.

A Lenti, Letenyei, Zalaegerszegi, Zalaszentgróti, Nagykanizsai, Keszthelyi, Marcali, Sümegi valamint Tapolcai járásban akár 45-50 millimétert is meghaladó mennyiségű csapadék hullhat rövid időn belül. A kedd éjszakai zivatarokat viharos, 60-70 km/órás széllökések is kísérhetik – olvasható a met.hu-n. A Dunántúlon másutt is lehetnek zivatarok, 25-35 millimétert meghaladó felhőszakadások az éjszaka folyamán.

Szerdán napközben átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam, de a délután második felétől újra leszakadhat az ég, az éjszakaihoz hasonló kísérőjelenségekkel – ekkortól már az északkeleti, keleti vidékeken is egyre nagyobb valószínűséggel számíthatunk zivatarokra.

Medárd napján esik

A népi hagyomány szerint ha Medárd napján, június nyolcadikán esik az eső, akkor negyven napig tart a csapadékos időjárás. Szent Medárd, hatodik századi frank származású, katolikus püspök, a flandriaiak megtérítője volt. Legendája az esőzéssel kapcsolódik össze: gyermekkorában egy feje fölött szálló sas védelmezte őt az esőtől, felnőtt korában pedig, amikor egy duhaj, mulatozó társaságot nem tudott szép szóval megfékezni, esőért fohászkodott, így végül a csapatra hirtelen lezúduló és 40 napig tartó eső vetett véget a tivornyának.

A Székelydata által közzétett Nagy népi időjóslás teszt Medárd napjára vetített eredménye.

Historikus meteorológiai adatok alapján 66 százalékos bizonyossággal beválik a Medárd napi jóslat, és bár az előrejelzések szerint idén a negyven napos esőtől nem kell tartanunk, a csapadékos időjárás péntekig biztosan kitart az országban.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet még csütörtökön is 13 és 19 fok között alakul. Szerdán nappal még többnyire 26 és 32 fok várható, de a tartósabban felhős nyugati tájakon néhány fokkal hűvösebb időre számíthatunk. Csütörtökön legfeljebb 26 fokig melegszik fel a hőmérséklet, és megerősödhet az északnyugati szél.