Extrém hőség uralkodik egész Európában, sosem volt még ennyire meleg a nyár, van ahol tíz fokkal többet mutat a hőmérő a szokásoknál

– írja az Axios. A meteorológusok egyszerre tartják példátlannak és nyugtalanítónak is a helyzetet. A tudósok a klímaváltozást okolják és féltik az élővilágot is.

A nyár első hónapjában általában még enyhébb szokott lenni az idő, azonban most váratlanul hamar robbant be a hőség. Az orvosok szerint azért is veszélyes, mert a szervezetnek még nem volt ideje felkészülni a hirtelen hőmérsékletemelkedésre.

A hőhullámok megviselik az emberi szervezetet, különösen az idősek és a betegek esetében, de bárki rosszul lehet. A legkiszolgáltatottabb helyzetben a hajléktalanok vannak, valamint azok, akik a tűzőnapon is dolgoznak. Az állatokra és gyermekekre is kiemelt figyelmet kell fordítani.

Fotó: Shutterstock

A legmelegebb Spanyolországban és Franciaországban van, ahol 43, illetve 42 fokot mértek a napokban.

Országos melegrekordok születtek a hétvégén Svájcban, Lengyelországban és Csehországban is.

Az Egyesült Államokban is irgalmatlan hőség uralkodik, hétfőn Minneapolisban dőlt meg a napi rekord, de Texasban is kiakadt a hőmérő. A lakosok egyenesen fojtogatónak írják le a meleget. Szakértők szerint a későbbiekben tovább emelkedhet az átlaghőmérséklet.