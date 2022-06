Amber Heardöt kirúgták az Aquaman és az elveszett királyság (közismertebb nevén Aquaman 2) című filmből, és az általa alakított Mera szerepét újra fogják castingolni – tudta meg névtelen forrásokra hivatkozva a JustJared.com.

A Jason Momoa főszereplésével játszott filmben a 36 éves színésznő szerepe azután kérdőjeleződött meg, hogy hosszú, és nagy sajtóvisszhangot kiváltó rágalmazási perben, amelyet volt férje, Johnny Depp indított ellene. A bíróság végül Deppnek adott igazat.

Fotó: STEVE HELBER

A tanúvallomások során Walter Hamada, a Warner Bros. DC-filmek szegmensének vezetője elismerte, hogy már korábban is felmerült, hogy a szerepet újracastingolják, és a karakter jeleneteit újraforgatják. A per során Amber Heard is elismerte, hogy nem tudja, hogy a karaktere bekerül-e a szuperhősfilm végső változatába.

A kirúgás nem javít Heard nem túl jó anyagi helyzetén. Az elvesztett per miatt fizetnie kellene volt férjének, azonban a korábbi pazarló életmód maitt fizetésképtelenné vált.