Július 1-je Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja, egyben az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. Pénteken zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók is.

Fotó: © Unger Tamás

Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend szerint biztosítják. Ez vonatkozik a háziorvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. A háziorvosi rendelők betegforgalmi bejáratánál, jól látható helyen fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.

Július 1-jén az anyák megmentőjére, Semmelweis Ignác születésére és életére emlékeznek, emellett országszerte elismeréseket adnak át az egészségügyben dolgozóknak.

A gyógyszertárak többsége is zárva lesz

A legtöbb településen kizárólag a 0-24 órában nyitva lévő, az ünnepnapokon is üzemelő, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárak lesznek nyitva a Semmelweis-napon. A patikáknak bejáratában jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, illetve az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. A gyógyszertárak nyitva tartásáról az Országos Gyógyszerészeti-és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján is tájékozódhat.