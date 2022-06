Az általános iskolás korú amerikai gyerekek képernyő előtt töltött ideje 83 perccel emelkedett a pandémia óta

– írja a The Guardian. Nem elég, hogy az elmúlt két évben digitálisan tanultak, de még a szabadidejükben is a virtuális világban ragadtak. Eleinte a korlátozások miatt kényszerültek rá, azonban a játékok és az appok iránti függőség tartós maradt. A digitalizáció a serdülőket és még a felnőtteket is beszippantotta, azonban a hat és tíz év közöttiek felhasználói szokásaiban mutatható ki a legfeltűnőbben a tendencia. A 11-17 évesek körében átlagosan 55 perccel hosszabbodott meg a képernyőidő. Megdöbbentő, de a legkisebbeknél, az öt év alattiaknál is 35 perccel lett több a technikai eszközökkel töltött idő.

A lap által idézett tudósok szerint a tendencia elsősorban a gyermekek egészségén csapódik le:

erőteljesen romlik a látásuk, elhíznak és gyengülnek a kognitív képességeik is

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Sokaknál diagnosztizáltak koncentráció- és memóriazavart, ingerlékenységet és egyéb viselkedési rendellenességeket és ezt az egyre hosszabb, képernyők előtt töltött idővel hozták összefüggésbe. Gondok vannak a gyerekek táplálkozásával is, mert evés közben is a képernyő köti le őket. Már ebben a korban is beárnyékolhatja a mindennapjaikat a fények és zajok miatti álmatlanság. A mentális egészség is megsínyli a folyamatot, állítják a kutatók,

egyre több a magányos és a depressziós gyerek. Világszerte több millió gyermeket érinthet a probléma.

A tanulmány 200 ezer fős mintán alapul, és 89 korábbi tanulmányt is beépített az eredményeibe; fókuszban az Egyesül Államok volt, de Ausztrália, az Egyesült Királyság, Franciaország, Chile és Izrael szakmai anyagai is hozzájárultak a konklúzió levonásához.