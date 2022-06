Az Egyesült Államokban a drágulás mértéke 40 éve nem látott szinteken mozog és ez nem kerülte el Snoop Dogg figyelmét sem. A legendás előadó még 2019-ben árulta el, hogy saját embert alkalmaz, aki a marihuánás cigarettáit tekeri, ám amikor az UberFacts Twitter oldala erről szóló bejegyzést tett közzé, mely szerint a spanglitekerő évi 40 és 50 ezer dollár közötti fizetést tesz zsebre, a sztár gyorsan reagált:

Infláció! A fizetése még feljebb ment!!

– közölte a rapper a Los Angeles Times információi szerint.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Snoop azt is elárulta, hogy a joint építő ember számos béren kívüli juttatásban is részesül, például annyi marihuánát szívhat ő is, amennyit nem szégyell, de részt vehet a sztár által látogatott exkluzív eseményeken, a turnékon, videóklip forgatásokon, miközben minden költségét állják. Amennyiben Snoop ingyen kap valamit – ami nem kifejezetten ritka a hozzá hasonló előadók életében – úgy abból bizalmi emberének is jut.