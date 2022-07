A Royal Air Force, azaz a Brit Királyi Légierő hat élvonalbeli vadászrepülőgépe, köztük két F-35-ös is részt vesz a Finnországgal és Svédországgal közös kiképzésben – írja a BBC. Ben Wallace védelmi miniszter elmondta, ez is jelzi, hogy az Egyesült Királyság elkötelezett a kollektív védelempolitika mellett.

A közös hadgyakorlat célja, hogy a három légierő erősítse egymást.

Peter Hultqvist svéd védelmi miniszter emlékeztetett az ukrajnai háborúra, és kiemelte, hogy minden eddiginél fontosabb az egység, és az országok egymásnak nyújtott támogatása.

Fotó: Shutterstock

A Royal Air Force rendszeresen járőrözik Kelet-Európa felett, valamint a balti államok, Lettország, Litvánia és Észtország légterében. A repülőgépek az Egyesült Királyság legfejlettebb és legdrágább légijárművei.

A gépek egyenként csaknem 100 millió fontba kerülnek.

Képesek akár függőlegesen is leszállni, és radarkerülő lopakodó technológiával vannak felszerelve. Finnország a közelmúltban jelentette be, hogy ők is bevásárolnak az F-35-ösökből.