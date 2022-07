Az AP hírügynökség szerint Derek Chauvin rendőrt csütörtökön 21 év börtönbüntetésre ítélte egy amerikai szövetségi bíróság, mert térdével megfojtotta az afroamerikai George Floydot.

A 46 éves egykori tisztet Minnesota államban már 22 és fél év börtönbüntetésre ítélték gyilkosságért, de fellebbezett az ítélet ellen. A 40 éves fekete férfi "polgári jogainak megsértése" miatt kiszabott szövetségi ítélet jogerős.

Fotó: Shutterstock

Paul Magnuson amerikai kerületi bíró élesen bírálta Chauvint 2020. május 25-i tettei miatt, amikor a fehér tiszt több mint 9 percre a járdára szorította Floydot egy minneapolisi sarki bolt előtt, miközben a fekete férfi haldoklott. Floyd meggyilkolása világszerte tiltakozásokat váltott ki a rendőri brutalitás és a rasszizmus miatt.

Nem tudom, miért tetted, de valakinek halálig a nyakára térdelni egyszerűen helytelen cselekedett. És ezért szigorúan meg kell büntetni

- magyarázta a bíró.

Magnuson, aki az év elején elnökölt a szövetségi perben és három másik, a helyszínen lévő tiszt elítélésében működött közte, egyedül Chauvint okolta a történtekért. Szerinte Chauvin a legmagasabb rangú tisztként volt jelen, és visszautasította a többiek kérdését, hogy Floydot az oldalára fordítsa. – Teljesen tönkretette három fiatal tiszt életét azzal, hogy átvette a helyszín parancsnokságát – mondta Magnuson.

Chauvin a vádalku értelmében a szövetségi büntetését az állami büntetésével egy időben egy szövetségi börtönben kell letöltenie. Várhatóan több időt tölt majd rács mögött, mint amennyit csak állami ítélettel kellett volna.

A tavalyelőtti nyáron az Egyesült Államok több városában is tüntetéseket tartottak a sokszor halálos rendőri erőszak ellen, mely jóval nagyobb arányban érintette az ország fekete lakóit, mint a fehéreket. A fekete életek (is) számítanak (BLM) jelszavát hangoztató tüntetések azonban sokszor zavargásokba torkolltak.

Az afroamerikai férfi, George Floyd 2020. május 25-én rendőri intézkedés közben veszítette életét Minneapolisban. Halálát az okozta, hogy Derek Chauvin rendőrtiszt súlyosan erőszakos módon lépett fel vele szemben. Az esetről videó is készült, melynek napvilágra kerülése rég nem látott tüntetéseket robbantott ki Minneapolisban. Az események hamar országossá váltak, és világszerte több helyen zajlottak szimpátiatüntetések is. Az ügyben vizsgálat indult a minneapolisi rendőrség ellen. A Black Lives Matter mozgalom hatással volt az élet több területére, és a közösségi médiában is a második legfelkapottabb téma volt 2020-ban a koronavírus mögött.