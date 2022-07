Szerda után csütörtökön is Rishi Sunak volt brit pénzügyminiszter kapta a legtöbb szavazatot a Konzervatív Párt vezetéséről és a kormányfői tisztségről döntő frakciószavazáson – írja a Reuters.

Fotó: Daniel Leal/AFP

Sunak az első fordulóban megszerzett szavazatainak számát (88) 101-re növelte, a második helyen ismét a kereskedelmi miniszteri pozíciót betöltő Penny Mordaunt futott be, aki most 67 helyett 83 szavazatot zsebelt be. A harmadik helyen futott be az 50 szavazatát 64-ig növelő külügyminiszter Liz Truss. Suella Braverman esett ki 27 szavazattal, így ötfősre csökkent a mezőny, Kemi Badenoch 49, Tom Tugendhat 32 szavazattal jutott tovább.

Boris Johnson lemondását követően új elnököt választanak a konzervatívok, aki a párt miniszterelnöke is lesz majd. A pártvezetés szeptember 5-re ígért végeredményt a versenyben. A jelöltekről a frakció szavaz egészen addig, amíg csak ketten nem maradnak. Ezt követően a párt tagsága dönt az új vezető személyéről.