Az ukrán férfiaknak megtiltották, hogy elhagyják az országot, azonban a menekülők egyre gyakrabban találják meg annak a módját, hogy elhagyják a háború által sújtott Ukrajnát – írja a DW.

Egy korábban üzletemberként dolgozó férfi február 24-én feleségével, és két gyermekével a határra hajtott, hogy elmeneküljön az orosz invázió elől. Az útnak a megtétele, amely általában csak néhány órát szokott igénybe venni, szinte az egész napot felemésztette, de amíg még úton voltak, Volodimir Zelenszkij elnök megtiltotta a 18 és 60 év közötti férfiaknak, hogy elhagyják az országot.

Ez azt jelentette, hogy a felesége és gyermekei az Európai Unióba távozhattak, a férfi azonban az országban maradt, viszont azonnal elkezdte keresni annak a módját, hogy újra együtt lehessen a családjával.

A családom iránti kötelességem elsőbbséget élvezett

– nyilatkozta a férfi. Egy román határ menti faluba hajtott, és a Tiszán akart átkelni.

Többen is voltunk, de a helyiek feladtak minket, és elkaptak. Még a folyóig sem értünk el

– mondta a DW-nek, hozzátéve, hogy később hallotta, hogy a csempészek általában négy embert visznek a folyóhoz 5000 dollárért – több mint 1,9 millió forint – és megmutatják, hogy hol kell átkelni. A férfit azonban a helyszínen besorozták katonának, de nem osztották be, ezért hazatért, és továbbra is azt tervezi, hogy találkozhatna majd a szeretteivel.

Fotó: Kunihiko Miura / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

Az ország elhagyásának tilalma nem vonatkozik az egyedülálló apákra, a három vagy több gyermeket nevelő férfiakra, valamint a fogyatékkal élőkre. A tilalom alól mentesülnek a külföldi egyetemek hallgatói, a humanitárius segélyszállítók sofőrjei, valamint a külföldön állandó lakóhellyel rendelkező személyek is.

Egyes férfiak, akik egyik kategóriába sem tartoznak, de el akarják hagyni Ukrajnát , az Oroszország által elcsatolt Krímen keresztül próbálnak elmeneküli. Mások külföldi egyetemre iratkoznak be, önkéntes gyorssegély-vezetőként helyezkednek el, vagy gyalog próbálnak átlépni az úgynevezett zöldhatáron.

A közösségi oldalakon már különféle tippeket kínálnak egymásnak. Az Instagramon az „Indulás mindenkinek” nevű profilnak már több mint 14 ezer követője van. A privát chaten osztanak meg egymás között információkat arról, hogyan lehet visszamenőleg beiratkozni egy lengyel vagy más európai egyetemre – a háború kezdete előtti dátumot feltüntetve – tíz napon belül 980 euróért (több 390 ezer forint).

Az apának végül sikerült elhagynia Ukrajnát a barátok által vezetett jótékonysági alapítvány segítségével. „Az alapítvány kiutazási engedélyt kért. Mindannyian autókkal mentünk, majd a többiek a humanitárius segélyekkel visszatértek Ukrajnába, de én az EU-ban maradtam. A hozzám hasonló férfiakat árulónak nevezik” – mondta.

Nem félek a fronttól, és ha nem lennének gyerekeim, már régen én is ott lennék

– tette hozzá.

Úgy tűnik, továbbra is nagyon sokan elmenekültének az országból . A Legal Move Abroad nevű Telegram csatornának több mint 53 ezer követője van, egy másik csatornát, a Help at the Bordert pedig több mint 28 ezren követik. Utóbbinál 1500 dollárért – körülbelül 585 ezer forint – olyan igazolást lehet szerezni, amely egészségügyi okokból mentesít a katonai szolgálat alól. Egy másik lehetőség pedig egy humanitárius segélyszállító teherautó sofőrjeként tudja a menekülő elhagyni az országot, körülbelül 2000 dolláros – több mint 781 ezer forint – áron.