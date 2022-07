Nem tárgyalja újra a virginiai bíróság Amber Heard és Johnny Depp ügyét, amely során az exházasok rágalmazással vádolták egymást és Depp több millió dolláros kártérítést követelt volt feleségétől. A bíróság végeredményben Deppnek adott igazat és Heard-öt több mint 10 millió dollár kártérítésre kötelezték, amit azonban képtelen kifizetni. Emiatt is akart volna újratárgyalást.

Amber Heard ügyvédei újratárgyalást akarnak Heard ügyvédei azt állítják, hogy a Deppnek ítélt kártérítés túlzott mértékű volt, és nem támasztják alá a tárgyaláson bemutatott bizonyítékok.

A bíróság azonban most elutasította azt a beadványt, amelyet arra alapoztak a színésznő ügyvédei, hogy az egyik esküdt az édesapja helyett vett részt a tárgyaláson. Kiderült ugyanis, hogy az egyik férfi helyett valójában az ugyanolyan nevű és ugyanazon a címen élő édesapjának kellett volna megjelennie. A bíróság szerint ugyanakkor ez nem elég ok az újratárgyalásra, hiszen nem szándékos visszaélés történt, hanem csak adminisztrációs hiba, végeredményben a fiatalabb férfi is teljes jogú esküdtként vehetett részt az eljárásban.

Fotó: Evelyn Hockstein / Pool via AFP

Az esküdteket átvilágították és nem merült fel összeférhetetlenség. Végigülték a pert és végül döntést hoztak

– közölte Penney Azcarate bíró a fellebbezéssel kapcsolatban a BBC cikke szerint.