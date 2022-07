Elhagyja a Nemzetközi Űrállomást (ISS) Oroszország, vállalt kötelezettségeinek 2024-es lejárta után – közölte kedden a The New York Times szerint Jurij Boriszov, az orosz űrkutatási hatóság, a Roszkozmosz frissen kinevezett elnöke.

A bejelentésre Boriszov és az ország elnöke, Vlagyimir Putyin találkozóján került sor, ahol a Roszkozmosz vezető közölte, hogy a 2024-ig tartó kötelezettségeinek még eleget tesz a hivatal, és addigra megkezdik az orosz űrállomás építését.

Jó

– válaszolta Putyin.

Az ISS első modulját 1998-ban lőtték fel és a projekt a hidegháborút követő együttműködés egyik szimbóluma is volt. Ennek megfelelően az űrállomás túlélte az orosz-amerikai kapcsolatok hullámzását mindeddig, ám úgy tűnik ennek vége.

Fotó: NASA

Az ISS fedélzetén 2002 óta élnek – természetesen váltásban – űrhajósok. A jelenleg is ott tartózkodó Kjell Lindrgren a NASA-tól elmondta, hogy a Föld körüli pályán nem változott semmi és hivatalosan nem is értesültek még az ügyről. Ugyanakkor elmondta, hogy küldetésük végrehajtásához az egész legénység – amiben az űrállomás orosz részén lévők is benne vannak – munkájára szükség van.

Az orosz és amerikai részre osztott létesítmény jövője is veszélybe kerülhet

a lépés miatt, hiszen nem világos, hogy az oroszok nélkül az működőképes. Az űrállomás amerikai részén található napelemek biztosítják az áramot az orosz félnek is, ugyanakkor a meghajtásért és a keringési magasság növeléséért a Roszkozmosz felel.

Az Ukrajnával szemben indított orosz invázió miatt azonban Washington és Moszkva viszonya mélypontra zuhant, és az orosz távozásról már a Boriszov előtti orosz vezető, Dmitrij Rogozin is beszélt, igaz, ő még nyitva hagyta a lehetőségét annak, hogy a döntés nem végleges. A NASA bizodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az oroszok akár 2030-ig is maradhatnak.

Erre látszott utalni, hogy az űrkutatás terén az együttműködés zavartalanul folyt a két fél között, így például

márciusban Mark Vande Hei, a NASA űrhajósa orosz Szojuz kapszulában tért vissza a Földre,

míg a két űrkutatási ügynökség megállapodott arról is, hogy a jövőben használhatják egymás rakétáit az ISS-re utazáshoz. Ugyanakkor a NASA éles kritikát fogalmazott meg a függetlenségüket kikiáltó szeparatista tartományok zászlaját lengető orosz űrhajósok kapcsán.

Noha Moszkva tervei között szerepel egy saját űrállomás felépítése, a Roszkozmosz pénzügyei évek óta nem túl rózsásak. Az amerikai űrsikló program 2011-es leállítása után az oroszok számára kiváló bevételeket nyújtott a Szojuz rakétáin szállítani az amerikai asztronautákat, ám 2 éve ezt a feladatot már a SpaceX látja el. A háború kapcsán bevezetett szankciók miatt az európai műholdak pályára állításán keresett összegekre sem számíthatnak tovább.

Az orosz űrprogram életképességét is megkérdőjelezik nyugati szakértők az együttműködés nélkül, amire Moszkva válasza a Kínával történő együttműködés lehet. Azonban ezzel az iránnyal kapcsolatban is felmerülnek kétségek, hiszen a kínai fejlődést követően nem biztos, hogy Oroszország még mindig vonzó űrpartner Peking számára. A kínai Tienkung (Mennyei palota) űrállomás ráadásul olyan pályán kering, melyet az orosz kilövőállomásokról nem lehet elérni.