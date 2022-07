Az Európai Parlament tolmácsai a múlt héten felfüggesztették a munkát - írta meg a Politico. A fordítók elégedetlenek az egészségükre káros munkakörülmények miatt. A tolmácsok azt róják fel a parlamentnek, hogy nincsenek biztosítva a megfelelő körülmények a munkához, sokszor autókból vagy éttermekből kell bekapcsolódniuk digitális eszközökkel egy-egy tárgyalásra. A stressz miatt álmatlanságra és hányingerre panaszkodnak, illetve a digitális eszközeik állandó használata miatt fülzúgás és látászavar is jelentkezett sokaknál.

Úgy kell ezt elképzelni, mint ha éjszaka esőben vezetnél, vagy jó időben de a nappal szemben. Végül mind a két esetben célba érsz, de előbbinél sokkal nagyobb a baleset kockázata

– fogalmazott egy parlamenti tolmács.

A sztrájkra reagálva a parlament egyszerűen külsős cégekkel helyettesítette a sztrájkba lépő tolmácsokat. Ezzel a testület működése folytatódni tudott, viszont a vezetés jelezte, hogy alapos kockázatelemzést fognak elvégezni és tovább fejlesztik a távmunkához szükséges eszközöket és körülményeket.

A távoli beavatkozásokra vonatkozó magatartási kódexet is frissíteni fogjuk. A tolmácsok megtagadhatják majd a munkát, ha a hangminőség nem lesz megfelelő

– mondta a parlament szóvivője.

A testület nem most először kerül összetűzésbe a többnyelvű fordítókkal. A pandémia idején sok tolmácsot elküldtek, miután a személyes ülések mind az online térbe kerültek. A járványkorlátozások időszaka után viszont az Európai Parlament is ugyanazzal a problémával szembesül, mint a vendéglátók, vagy a légitársaságok.

Nem tudnak új embereket felvenni.

Egyelőre nem látszik, hogy lenne megoldása a problémának. A parlament és a tolmácsok képviselői közötti találkozók eredménytelen voltak. Roberta Metsola parlamenti elnök arra kérte a feleket, hogy mielőbb találjanak megoldást a helyzetre.

Most közös felelőségünk, hogy a Parlament minden szükséges tevékenységét a lehető legjobb módon végezzük, egy mindenki számára megterhelő időszak után

– írta Metsola e-mailben a tolmácsok képviselőinek.

Fotó: DAINA LE LARDIC / European Parliament

A digitális hang kora

Amikor a világjárvány elkezdődött az Európai Parlament a digitális térbe tette át az üléseit, így drasztikusan lecsökkentették a nagyjából 3200 tolmácsból álló csapatot. Most azonban, amikor a Parlament visszatérhetett az ülésterembe a Covid-korlátozások feloldása utána ismét hatalmas szükség lenne a fordítókra. Ugyan sok tolmács visszatáért a helyszíni munkához, de többen maradtak a home office megoldásnál.

A tolmácsok arról panaszkodtak, hogy az online munka közben gyakran rossz minőségű volt az internet kapcsolat, így a fordítás sokkal több időt vett igénybe. Többen azt mondták, hogy a munkájuk minősége mellett az egészségügyi állapotuk is romlott.

Emellett a parlament nem alkalmazkodott az új hibrid munkarendhez és nem dolgozta ki részletesen a többnyelvű találkozókon való távoli részvételre vonatkozó rendelkezéseket

– olvasható a Konferenciatolmácsok Nemzetközi Szövetségének (AIIC) közleményében.

Egy uniós tolmács szerint az intézmény egészségügyi szolgálatán 2021-ben

240 panaszból 100 esetben tolmácsok jelentkeztek fülproblémákkal.

Az AIIC elmondta, hogy a sztrájkkal a céljuk, hogy felhívják a figyelmet a távmunka okozta egészségügyi problémákra, illetve a szükséges technikai megoldások hiányára.

Ki kell dolgoznunk azokat a munkafeltételeket, amik mellett a jövőben a parlament végezni fogja a munkáját

– tette hozzá az AIIC. A tolmácsok ezzel együtt azt is kifogásolták, hogy külsős, nem akkreditált tolmácsokat hívtak be a helyükre. Ez szerintük számos szabályt, többek között az Európai Unió Alapjogi Chartáját is sérti.